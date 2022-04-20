Дело о "Mudarabah Capital": отпущенных под залог двух вайнеров снова арестовали

Вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова задержали на 10 суток, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда Алматы.

"Постановлением следственного суда в отношении М.Туребаева и М.Шерниязова санкционировано изменение меры пресечения с залога на содержание под стражей сроком на 10 суток. При этом необходимо отметить, что органом следствия не представлены материалы, дающие основания для санкционирования ареста на 2 месяца", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае сбора дополнительных доказательств и материалов по вменяемой статье, орган следствия вправе обратиться с ходатайством о санкционировании продления срока содержания под стражей.

За несколько часов до ареста Мейржан Туребаев опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором рассказал о ситуации. По его словам, он подозревается в сговоре с людьми, которых никогда в жизни не видел и не знал.

Напомним, ранее сообщалось, что Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азизжан Саидбаев подозреваются в создании финансовой пирамиды. Постановлением следственного суда, ходатайство органа досудебного расследования о санкционировании в отношении Туребаева и Шерниязова меры пресечения в виде залога в размере 1 000 МРП было удовлетворено. В отношении Саидбаева поступило ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде заочного ареста.