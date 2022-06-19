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Общество
Дело о "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вновь продлили арест

Арестованным в апреле вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову вновь продлили срок ареста, сообщает Kazpravda.kz.

"Постановлением следственного суда города Алматы от 18 июня 2022 года удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей на период ознакомления в отношении подозреваемых до двух месяцев", - проинформировали в пресс-службе суда.

Напомним, ранее сообщалось, что Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азизжан Саидбаев подозреваются в создании финансовой пирамиды. Постановлением следственного суда, ходатайство органа досудебного расследования о санкционировании в отношении Туребаева и Шерниязова меры пресечения в виде залога в размере 1 000 МРП было удовлетворено. В отношении Саидбаева поступило ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде заочного ареста.

11 апреля жертва финансовой пирамиды Mudarabah Capital подожгла себя в знак протеста у здания Министерства внутренних дел РК в Нур-Султане, после чего 20 апреля Туребаева и Шерниязова снова арестовали на 10 суток, а 29 апреля продлили арест на два месяца.

За несколько часов до ареста Мейржан Туребаев опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором рассказал о ситуации. По его словам, он подозревается в сговоре с людьми, которых никогда в жизни не видел и не знал.

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