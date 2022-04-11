Вложившая 20 млн тенге в финпирамиду женщина подожгла себя у здания МВД в Нур-Султане

Обманутая вкладчица финансовой пирамиды Mudarabah Capital совершила самоподжог у здания МВД в Нур-Султане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Orda.kz.

На данный момент пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По словам её мужа, в финансовую пирамиду они вложили 20 млн тенге.

"Из-за пирамиды мы потеряли 20 млн тенге. Моя жена очень нервничала, переживала. С другими жертвами они обсуждали, что следствие ведется необъективно, кого-то посадили в следственный изолятор, а кто-то остался под залогом, есть риск, что виновные уйдут от ответственности, один уже сумел сбежать. А сегодня потерпевшие собрались, чтобы пойти в МВД, где все и произошло. Сейчас Багира в реанимации в тяжелом состоянии. И я не понял, как повели себя сотрудники полиции — они всех задержали и увезли в РУВД, а уже туда вызвали скорую. Почему нельзя было сделать это сразу?» — рассказал супруг женщины Арыстан журналисту Михаилу Козачкову.

8 апреля вкладчики устроили пикет у здания департамента полиции города Алматы. Они обвинили сотрудников правоохранительных органов в необъективности при расследовании дела. Люди требовали передать его в антикоррупционную службу и следственный департамент МВД.

Также портал рассказал о принципах работы Mudarabah Capital, и о том, куда были потрачены деньги вкладчиков.

Редакция Kazpravda.kz обратилась в МВД с запросом о данном происшествии.