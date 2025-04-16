Приветствуя участников круглого стола, спикер Сената Парламента, руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий подчеркнул важную миссию соорганизаторов мероприятия – Всемирной исламской лиги и Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий в налаживании коммуникаций между народами, культурами и религиями в то время, когда международное сообщество сталкивается с новыми глобальными вызовами. В их числе – геополитическая напряженность, экологическая и экономическая нестабильность, пандемии и другие проб­лемы. И в этом контексте, как было отмечено, круглый стол, объеди­няющий представителей различных конфессий, международных и политических организаций, выступает важной и своевременной площадкой для конструктивного диалога.

– Мы собрались на этой священной земле, чтобы объединить наши усилия для преодоления общих вызовов современности, прежде всего последствий нарастающей геополитической напряженности. Сегодня непрос­тая ситуация складывается на Ближнем Востоке, в Палестине, в Газе, где страдают мирные жители. Необходимо прекратить кровопролитие и активизировать политический диалог. Всемирная исламская лига играет важную роль в этом процессе. Особое значение и ценность имеет Мекканская декларация, осуждающая любые проявления дискриминации в отношении религии, расы и вероисповедания. Документ призывает мир к совместным действиям против нетерпимости и ненависти. Поэтому мы все воспринимаем эту декларацию как важный вклад Саудовской Аравии и Всемирной исламской лиги в укрепление глобального мира, – сказал в своем выступлении руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Акцентируя внимание на актуальности поднимаемых в рамках круглого стола вопросов, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в мире все больше обостряются и социально-экономические проблемы. Наряду с этим разрушительное воздействие на человечество оказывают духовный кризис, а также потребительское отношение к природе и обществу. В такой сложной ситуации возрастает потребность в новых подходах к глобальному диалогу и укреплению доверия.

– Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросам формирования прочной системы международной безопаснос­ти. В этой связи он выступил с инициативой о создании нового глобального движения за мир. Особую роль в этом процессе могут сыграть религиозные лидеры. В сентябре текущего года в Астане состоится VIII съезд на тему «Диалог религий: синергия во имя будущего». Сейчас очень важны совместные действия религиозных, политических и общественных лидеров. В рамках съезда совместно с Альянсом цивилизаций ООН также будет организована специальная сессия по вопросам защиты религиозных объектов. Таким образом, приоритеты работы съезда и Всемирной исламской лиги совпадают. В этой связи мы заинтересованы в укреплении всестороннего сотрудничества с лигой в этих направлениях, – заключил Маулен Ашимбаев.

По итогам круглого стола был подписан Меморандум о взаимо­понимании между Всемирной исламской лигой и Международным центром межконфессионального и межрелигиозного диалога, расположенным в Казахстане. В работе круглого стола также приняли участие представители государственных органов, академических кругов, гражданского общества и СМИ Саудовской Аравии.

В этот же день состоялась встреча Маулена Ашимбаева с заместителем генерального секретаря Всемирной исламской лиги Абдулрахманом бен Абдуллой Аль-Зайдом, в ходе которой стороны обсудили актуальные вызовы современности и обменялись предложениями по их преодолению, а также по укреплению дальнейшего сотрудничества по другим направлениям. Со своей стороны заместитель генерального секретаря Всемирной исламской лиги высоко оценил усилия Казахстана по налаживанию глобального межрелигиозного диалога и выразил заинтересованность в продолжении работы в этом направлении, включая реализацию совместных проектов. В частности, речь шла об организации международной выставки и строительстве Музея исламской цивилизации в Астане, посвященных жизне­описанию пророка Мухаммеда.