Реформы Президента Токаева, как видим, направлены на последовательное расширение прямого участия населения в вопросах управления, обеспечение диалога и децентрализацию.

В 2021 году состоялись прямые выборы сельских акимов. В 2022-м был введен диалоговый и выездной формат регулярных встреч акимов с населением и установлен принцип альтернативного согласования кандидатур акимов областей и мегаполисов. В 2023-м прошли выборы маслихатов по смешанной модели – партийные списки плюс одномандатные округа. И теперь проходят прямые выборы акимов райо­нов и городов областного значения.

Весь этот процесс сопровождается бюджетной и управленческой децент­рализацией, призванной наделить уровень города, района, сельского округа оптимальными полномочиями, перенести центр принятия решений поближе к населению, бизнесу, местным проблемам.

Политика Президента, как уже не раз подчеркивалась, выстроена не на принципе «реформы ради реформ», а на здравом смысле и поэтапности процессов.

Вокруг прямых выборов акимов было сломано немало копий, и их проведение в части регионов позволит оценить те риски и перспективы, о которых много лет говорили политики и эксперты.

Ключевые моменты сейчас – это явка и итоги, которые покажут уровень заинтересованности населения и поддержку им действующего или нового акимского корпуса. Среди интересных факторов я бы обозначил то, что, во-первых, кандидаты от правящего политобъединения конкурируют с действующими акимами, а во-вторых, тот факт, что не везде кандидаты от партии «Amanat» были зарегистрированы.

Видно и противостояние местных элит между собой, а также межпартийная конкуренция (в ряде районов очень даже напряженная).

На следующем этапе встанет вопрос совершенствования межбюджетных отношений и дальнейшей децентрализации (это можно будет понять только при изучении опыта функционирования избранных акимов), развития местного самоуправления (проект МНЭ подвергнут сильной критике) и развития института маслихатов.

В общем, это очень важный день с точки зрения развития демократических институтов в Казахстане и поэтапной реализации реформ Главы государства.