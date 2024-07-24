Вечная история любви: премьеру спектакля «Карагоз» представили в Астане

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Дана Аменова
Корреспондент

Классическое произведение Мухтара Ауэзова давно вошло в золотой фонд национальной культуры

Фото: пресс-служба театра

Премьерными показами спектакля «Карагоз» завершился 33-ий сезон в Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени К. Куанышбаева, сообщает Kazpravda.kz.

Трагическая история любви, где раскрывается конфликт внутренних устремлений, видна борьба между личными границами и общественным долгом, в постановке заслуженного деятеля Казахстана Гульсины Миргалиевой приобретает новое звучание.

В спектакле детально показаны быт и традиции казахского народа, которым свойственны поэтичность и философская глубина.

Бессмертный сюжет повествует о несчастной любви девушки Карагоз к своему дальнему родственнику акыну Сырыму. Однако семья против подобного союза. Парень становится изгоем в родном ауле, а девушку выдают замуж за Нарша. Не выдержав разлуки с возлюбленным, Карагоз теряет рассудок и погибает от тоски и отчаяния.

О том, как главные герои, борющиеся за свою правду, все-таки терпят поражение, публике со сцены поведали лауреат государственной молодежной премии «Дарын» Акмарал Танабаева, Ануар Бектас и Базил Султангазы, Айнур Жетписбаева, Ержан Нурымбет, кавалер ордена «Құрмет» Майра Омар, заслуженный деятель Казахстана Куандык Кыстыкбай и другие артисты.

По словам режиссера Гульсины Миргалиевой, каждое поколение может найти в этом произведении проблемы под стать своему времени. На самом деле трагедия не только прошлого, но и настоящего состоит в том, что молодежь не знает собственную родословную и постепенно утрачивает свои корни.

Степную красавицу Карагоз и талантливого акына Сырыма постигла печальная судьба только из-за того, что они идут в разрез национальным традициям, запрещающим брак родственников до седьмого колена. 

«В нашем обществе принято, что казахская девушка должна быть скромной, сдержанной и воспитанной, ей с детства говорят о чувстве стыда, чести и достоинстве. С одной стороны, это правильно, но бывают и перегибы. Моя героиня виновата только в том, что ее настигла любовь. Разве можно ее обвинять в появлении светлых чувств? У каждого своя трактовка произведения,  но я постаралась оправдать ее поступки, как адвокат своей роли. Основной драматургический конфликт строится на нарушении традиционного уклада жизни, чем вызвана большая эмоциональная нагрузка для всех актеров. В этой постановке мы постарались напомнить молодежи о главных духовных ценностях казахского народа», – говорит исполнительница главной роли Акмарал Танабаева.    

Напомним, исторический путь знаменитой пьесы Мухтара Ауэзова связан с именем выдающегося режиссера Азербайжана Мамбетова, чья постановка более 40 лет назад украсила репертуар алматинского театра. Символично, что премьерные показы артисты посвятили памяти мэтра казахстанского искусства, который также много лет назад представил спектакль «Карагоз»  столичной публике.  

Безусловно, в ходе сценического представления творческий коллектив в очередной раз подтвердил высокий профессиональный уровень.

#Астана #театр #премьера #спектакли #Карагоз

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