Об этом объявила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес на Национальном экономическом совете, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

Венесуэла заключила свой первый в истории контракт на экспорт сжиженного газа.

«Был подписан закон по коммерциализации сжиженного газа, созданной Petróleos de Venezuela для экспорта», — приводит ее слова газета Últimas Noticias.

Родригес подчеркнула, что доходы, полученные от продажи нефти и газа, будут направляться через Центральный банк Венесуэлы (BCV) в банковский сектор в рамках национального валютного рынка.

По словам исполняющей обязанности президента Венесуэлы, основной целью этого закона является превращение валютной выручки от нефтегазового сектора в «двигатель для национальной экономики» и гарантирование полного развития производственных мощностей страны. Средства от нефтяных доходов будут направлены в суверенные фонды для социальной защиты, а также на инвестиции в инфраструктуру и общественные услуги.

Агентство Bloomberg 8 января сообщило, что Трамп рассматривает Венесуэлу как долгосрочный нефтяной актив. Как отмечают аналитики, сланцевая добыча в США, обеспечившая стране статус крупнейшего производителя в мире, приближается к пределу роста, тогда как мировой спрос на нефть продолжает обновлять рекорды.

Трамп 10 января подписал указ о введении национального чрезвычайного положения для защиты нефтяных доходов Венесуэлы, которые хранятся на счетах казначейства США. Глава Белого дома подчеркнул, что такие действия подорвут усилия Вашингтона по обеспечению экономической и политической стабильности в Венесуэле, что, в свою очередь, поставит под угрозу ключевые внешнеполитические цели.

Агентство Reuters 13 января сообщило, что Венесуэла начала наращивать объемы нефтедобычи после того, как США ослабили жесткое эмбарго на поставки сырья. Согласно публикации, экспорт венесуэльской нефти, который в первые недели после введения санкций в декабре упал почти до нуля, возобновился.