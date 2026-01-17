Венесуэла подписала первый контракт на экспорт сжиженного газа

В мире,Нефть и Газ
9

Об этом объявила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес на Национальном экономическом совете, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

Венесуэла заключила свой первый в истории контракт на экспорт сжиженного газа.

«Был подписан закон по коммерциализации сжиженного газа, созданной Petróleos de Venezuela для экспорта», — приводит ее слова газета Últimas Noticias.

Родригес подчеркнула, что доходы, полученные от продажи нефти и газа, будут направляться через Центральный банк Венесуэлы (BCV) в банковский сектор в рамках национального валютного рынка.

По словам исполняющей обязанности президента Венесуэлы, основной целью этого закона является превращение валютной выручки от нефтегазового сектора в «двигатель для национальной экономики» и гарантирование полного развития производственных мощностей страны. Средства от нефтяных доходов будут направлены в суверенные фонды для социальной защиты, а также на инвестиции в инфраструктуру и общественные услуги.

Агентство Bloomberg 8 января сообщило, что Трамп рассматривает Венесуэлу как долгосрочный нефтяной актив. Как отмечают аналитики, сланцевая добыча в США, обеспечившая стране статус крупнейшего производителя в мире, приближается к пределу роста, тогда как мировой спрос на нефть продолжает обновлять рекорды.

Трамп 10 января подписал указ о введении национального чрезвычайного положения для защиты нефтяных доходов Венесуэлы, которые хранятся на счетах казначейства США. Глава Белого дома подчеркнул, что такие действия подорвут усилия Вашингтона по обеспечению экономической и политической стабильности в Венесуэле, что, в свою очередь, поставит под угрозу ключевые внешнеполитические цели.

Агентство Reuters 13 января сообщило, что Венесуэла начала наращивать объемы нефтедобычи после того, как США ослабили жесткое эмбарго на поставки сырья. Согласно публикации, экспорт венесуэльской нефти, который в первые недели после введения санкций в декабре упал почти до нуля, возобновился.

 

#контракт #газ #Венесуэла

Популярное

Все
«Таза Қазақстан»: экология как вопрос национальной безопасности
Без ухабов и ям
Мощный старт на первенстве Азии
Наши соперники на Australian Open
Спасатели готовятся к лавинам
Думать как инженеры
Скорости и характеру мороз не помеха
Двойное гражданство – вне закона
Вторая жизнь автопокрышек
Зима проверяет на прочность
Эффективная защита бизнеса – залог устойчивого роста экономики
Александре не было равных
Место встречи – библиотека
Найти ключ от сердца солдата
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
«Жасыл ел» все популярнее
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Ветерану войны Ыскаку Кусаинову исполнилось 102 года
Быть истинным институтом народовластия
Курултай – пример степной демократии
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Морозы с Новой Земли идут в Казахстан
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
Политический манифест, отражающий курс на предстоящие годы
Атырау разделят на два района
Историко-культурное наследие и экономический прагматизм
Дюжина ЧСИ лишена лицензий
Разработана модель чемодана-стола для следователей
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
ИИ как драйвер науки
Ждем успеха от «Торпедо»
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС
Научный подход к логистике
Спасатели научили «говорить» планы эвакуации
День рождения национального театра
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?

Читайте также

В США назвали состав «Совета мира» по Газе
В Узбекистане начали платить за чтение книг
Почти 5 млн аккаунтов детей удалены в Австралии
В США объявили о создании «Совета мира» в секторе Газа

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]