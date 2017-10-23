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​Вернули государству миллионы
Кадиша Ныгмет

Более половины возбужденных уголовных дел по этой статье уже направлено в суд, отмечалось в ходе коллегии, посвященной итогам деятельности Национального бюро по противодействию коррупции за 9 месяцев нынешнего года.

Немаловажно, что работа бюро нацелена на пресечение системной коррупции с разоблачением всей цепочки незаконной деятельности – от исполнителей до организаторов. Так, по словам заместителя директора департамента структуры Талгара Серикбаева, с начала года выявлены 89 коррупционных фактов и установлены порядка 300 лиц, состоящих в преступных группах.

Особое внимание Национальное бюро уделяет защите бизнеса, в том числе предотвращению незаконного вмешательства со стороны госорганов.

– С начала года нами пресечены 269 фактов, связанных с вымогательством взяток с предпринимателей за обеспечение победы в тендерах и подписание актов выполненных работ, – отметил заместитель руководителя департамента бюро.

В целом за весь период деятельности антикоррупционной службы удалось возместить порядка 22 млрд тенге, что соразмерно стоимости строительства 14 школ или 73 детских садов. При этом только в текущем году государству возмещены 7,5 млрд тенге.

В ходе мероприятия также отмечалось, что рекомендации антикоррупционной службы по минимизации коррупционных рисков учитывались при разработке 8 законов, более 30 подзаконных актов, в том числе 7 новых стандартов госуслуг, сообщает пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции АДГСПК РК. 

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