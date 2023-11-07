ВИЧ и беременность

Современные методы медицинского вмешательства в предродовой и родовой период помогают снизить риск передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку практичес­ки до нуля. Благодаря этому ВИЧ-положительные женщины могут рожать здоровых, неинфицированных детей.

И все же любой ВИЧ-положительной женщине следует соблюдать основные принципы планирования беременности. Желание иметь ребенка, забота о себе, осознанное отношение к беременности, своевременное обращение к врачу за дородовой помощью и активное участие в профилактике передачи ВИЧ позволит женщине стать счастливой мамой здорового малыша.

Женщины наиболее уязвимы перед ВИЧ-инфекцией, и с каждым годом все больше тех, кто сталкивается с необходимостью учиться жить с ВИЧ. Большинство из них молоды – им от 18 до 35 лет. Это наиболее благоприятный детородный возраст для женщин. И на свет появляется все больше детей, чьи мамы ВИЧ-инфицированы.

Решение иметь ребенка или прервать беременность может принять только сама женщина. Скорее всего, в этой ситуации ей понадобятся дополнительная информация, совет и поддержка близкого человека.

Что такое ВИЧ? Это вирус иммунодефицита человека. ВИЧ ослабляет иммунную сис­тему, которая защищает организм от различных инфекций. ВИЧ поражает определенные клетки иммунной системы (СД4-клетки), по снижению количества СД4-клеток судят о стадии заболевания.

Инфицирование может прои­зойти, если достаточное количество ВИЧ проникло в биологическую жидкость. Жидкости организма, которые содержат в себе достаточное количество ВИЧ для инфицирования, – это кровь, сперма, вагинальный секрет и грудное молоко. Слюна, пот и моча не содержат вирус в количестве, достаточном для инфицирования. ВИЧ не может проникнуть через неповрежденную кожу или передаваться по воздуху, как вирусы простуды или гриппа.

Многие женщины, живущие с ВИЧ, желают иметь детей, особенно если они еще не испытали счастья материнства. Дать новую жизнь – выбор и право каждой женщины. Принимая решение стать матерью, она берет на себя ответственность за жизнь и здоровье своего будущего малыша. Конечно, будут возникать вопросы, над которыми стоит задуматься и обсудить их с партнером и⁄или консультантом по вопросам ВИЧ⁄СПИД.

Передача инфекции ребенку происходит в тот момент, когда вирус от инфицированной матери передается плоду в утробе, во время родов или грудного вскармливания. Если отец ВИЧ-инфицирован, а мать нет, ребенок не будет напрямую инфицирован через отцовскую сперму. Если женщина будет инфицирована во время зачатия, существует значительный риск передачи инфекции ребенку, поскольку вирусная нагрузка женщины во время сероконверсии, скорее всего, будет высокой. Хотя и бывали случаи, когда женщины беременели от ВИЧ-позитивных мужчин и не инфицировались, но нет никакой надежной информации, объясняющей, почему это стало возможным.

Чтобы предотвратить передачу ВИЧ-инфекции от матери ребенку, беременные женщины должны обследоваться на ВИЧ дважды: при постановке на учет и в сроке 28–30 недель беременности. А также обследуются перед прерыванием беременности поступившие в родовспомогательные учреждения без результатов двукратного обследования на ВИЧ-инфекцию. Для более раннего выявления беременной женщины однократно обследуется ее половой партнер при постановке женщины на учет.

Своевременное обследование и выявление на ранней стадии ВИЧ-инфекции дает возможность вовремя начать трехкомпонентную антирет­ровирусную профилактику передачи инфекции от матери ребенку.

Следует помнить, что ваша семья будет настолько крепкой, насколько вы сами этого захотите. Главное – с большой ответственностью и вниманием подойти к рождению ребенка!