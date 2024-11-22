Виталий Колточник: Казахстан может дать миру силу через продвижение рациональных и здравомыслящих геополитических решений

Положение дел в стране находится на личном контроле у президента . Об этом заявил советник - пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева в Facebook. Берик Уали акцентировал внимание на том, что для РК главная стратегическая цель - сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка, напомнив, что Казахстан неоднократно выступал за решение вопроса о прекращении военных действий между двумя славянскими народами путём переговоров. Мнением о специфике участия Казахстана в глобальной политике, с нашей редакцией поделился заместитель директора Центра народной дипломатии Казахстана Виталий Колточник

- Виталий Сергеевич, глава государства дал поручения в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины. Хотелось бы услышать Ваше мнение по этому поводу.

- Сейчас мы видим новый опасный тренд в российско-украинской войне, когда эскалация этого конфликта может действительно рационализироваться и глобализироваться в военном измерении, что создаёт угрозы и сопредельным странам. После того, как уходящий президент США Джо Байден одобрил использование Украиной баллистических ракет ATACMS дальнего действия, обеим сторонам боевых действий фактически дана команда вывести «СВО» на совершенно новый уровень. Как все знают, Украина и Россия обменялись первыми ударами дальнобойными ракетами: ВСУ атаковали территорию Брянской области американскими ракетами, РФ нанесла удар по Днепру новейшим вооружением, и судя по заявлениям сторон и сопровождающему информационному фону, больших пауз не будет. И это угроза для всей региональной и международной безопасности, могут быть затронуты сами основы миропорядка. Если воюющие страны перейдут на применение самых мощных вооружений, никому мало не покажется. Казахстан должен быть готов ко всему, и наш президент очень чётко среагировал на изменения военно-политической конъюнктуры.

- Как Вы оцениваете усилия Казахстана по сохранению стабильности и безопасности?

- Тот опыт, который есть у Касым-Жомарта Токаева по управлению страной в чрезвычайных условиях, колоссальный кругозор в международной ситуации, его большие и последовательные усилия по снижению и разрядке напряжённости, дают стране шанс не просто выстоять и выжить, но и стать сильнее: как сейчас модно говорить после победы администрации трампистов – путь к миру лежит через силу, поскольку сила то мир. И Казахстан может дать миру эту силу через продвижение рациональных и здравомыслящих геополитических решений и укрепление собственной силы в военном и политическом аспектах, чтобы защитить себя и свой народ, продолжив путь в средние державы. И гарантировать воплощение фундаментального принципа Справедливого Казахстана – «Закон и порядок», что требует, в свою очередь, обеспечить благоприятные внешние условия для мирного и устойчивого развития страны всей мощью казахстанской дипломатии, которая должна быть высокопрофессиональной. «А взаимная поддержка и солидарность, устремленность к высоким целям позволят повысить авторитет нашей страны и сделать узнаваемым и авторитетным наш бирюзовый паспорт» - подчеркнул глава государства.

- В чём проявляется специфика участия Казахстана в глобальной политике?

- Высокая квалификация дипломатической школы Токаева – безусловное стратегическое преимущество нашей страны в системе международных отношений, позволяющее нам успешно включаться на своих условиях в политические процессы любой конфигурации, а не просто лавировать. В этом специфика участия Казахстана в глобальной политике: не просто многовекторность, имевшая место в прежнем Казахстане, а инклюзивная «инклюзивность», в этом бесспорная заслуга казахстанского лидера. И в текущих условиях хаотизации глобальной обстановки наше государство калибрует свою устойчивость и приверженность новым ценностям, закону и сохранению порядка, его совершенствованию, наращивает авторитет и влияние в мире.