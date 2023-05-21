Визит премьер-министра Италии в Казахстан не состоится

Поездки
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Рабочий визит главы Правительства Италии в Астану отменен из-за наводнения, передает Кazpravda.kz со ссылкой на страницу в Facebook заместителя руководителя Администрации президента – пресс-секретаря президента Республики Казахстан Руслана Желдибай.

Фото: bloomberg.com

"В связи с серьезными наводнениями, обрушившимися на регион Эмилия-Романья и повлекшими многочисленные жертвы, премьер-министр Италии Джорджа Мелони досрочно прервала свое участие в проходящем в Хиросиме саммите G7 и возвращается в Италию ранее предусмотренного времени для поездок в места, пострадавшие от стихийного бедствия.
 
Согласно поступающим сообщениям, на севере Италии не менее 40 населенных пунктов оказались под водой и более 20 000 человек остались без крова.

По этой причине ранее объявленный рабочий визит главы Правительства Италии в Астану не состоится. 

Итальянская сторона попросила провести телефонный разговор президента с Джорджей Мелони", - сообщается в посте. 

#казахстан #переговоры #визит

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