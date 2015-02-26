Власти США арестовали казахстанца по обвинению в связях с ИГ
19-летнего гражданина Казахстана обвиняют в поддержке террористической организации "Исламское государство". Министерство иностранных дел распространило свой комментарий по данному факту, сообщает Kazpravda.kz.
"Министерству иностранных дел РК известно об аресте в Соединенных Штатах Америки гражданина Казахстана Ахрора Сейдахметова по подозрению в связях с террористической организацией "Исламское государство". По полученным сведениям, в базе данных физических лиц Казахстана действительно числится Сейдахметов Ахрор Аброрович, 26 июня 1995 года рождения, узбек, уроженец Туркестана Южно-Казахстанской области", – указывается в сообщении.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в октябре 2011 года, в возрасте 16 лет, он выехал в Узбекистан и на территорию Казахстана с тех пор не возвращался. Также выяснилось, что на консульском учете в Генеральном консульстве РК в Нью-Йорке не состоял.
"На данный момент ни А. Сейдахметов, ни его родственники за какой-либо помощью не обращались. В случае поступления обращениями ему будет оказана соответствующая консульско-правовая поддержка", – добавили в МИД, подчеркнув принципиальный момент, что Казахстан поддерживает усилия международного сообщества и Соединенных Штатов, в частности, в борьбе с насильственным экстремизмом и так называемым "Исламским государством". "Мы готовы оказать всестороннюю помощь властям США в расследовании данного дела", – резюмируется в информации.