Внук вместе с другом напал и ограбил своего дедушку в ЗКО

По словам парня, деньги нужны были ему для того, чтобы купить подарок девушке
Сотрудники Приурального отдела полиции «по горячим следам» задержали грабителей, которые напали на пожилого дедушку, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Как рассказали в пресс-службе департамента полиции, вечером в дежурную часть Приурального отдела полиции Байтерекского района позвонила взволнованная женщина и сообщила, что неизвестные напали на ее отца 1946 года рождения и украли деньги.
На место происшествия немедленно направилась следственно-оперативная группа и участковый инспектор полиции. По тревоге был поднят весь личный состав отдела полиции. По дороге на место происшествия участковый инспектор полиции у дороги приметил двух парней, которые, заметив, что сотрудник полиции направляется к ним, убежали. Однако полицейский опознал одного из убегавших.
По прибытию на место происшествия выяснилось, что двое неизвестных проникли в дом, где проживала пожилая супружеская пара, и, нанеся телесные повреждения мужчине, ограбили его и завладели деньгами в сумме 190 тысяч тенге. Тем временем, приступившие к поиску подозреваемых сотрудники полиции задержали их в селе Дарьинское. Ими оказались двое парней 2005 и 2006 года рождения, один из них (младший) – внук потерпевшего.
При допросе злоумышленники сообщили, что в тот злополучный день они случайно встретились при возвращении из Уральска в Дарьинское. Тогда внук потерпевшего рассказал знакомому о своем плане, и что деньги нужны ему для того, чтобы купить подарок девушке.
Доехав до поселка, парни направились к дому, где живут бабушка и дедушка подозреваемого. Парень заранее знал, что скоро бабушка должна уйти из дома. Дождавшись этого, он залез в дом через окно, а приятеля попросил оставаться на улице. В доме он начал искать деньги, но ему пришлось спрятаться в шкафу, потому что в комнату зашел дед. Пожилой мужчина заметил кого-то и начал ругаться, в это время горе-внук по телефону попросил подельника зайти в дом. Хозяин дома направился на улицу. Уже на крыльце дома на его голову накинули полотенце и повалили на землю, вытащили из кармана деньги и убежали с места происшествия.
При задержании у подозреваемого 2005 года рождения был обнаружен пистолет с пистонами и раскладной нож, у второго – украденные деньги.
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания ОП района Байтерек. Начато досудебное расследование по ч.3 ст. 192 УК РК (Разбой).