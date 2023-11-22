Внук вместе с другом напал и ограбил своего дедушку в ЗКО

Происшествия
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Портнягина Наталия
корреспондент

По словам парня, деньги нужны были ему для того, чтобы купить подарок девушке

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

Сотрудники Приурального отдела полиции «по горячим следам» задержали грабителей, которые напали на пожилого дедушку, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции, вечером в дежурную часть Приурального отдела полиции Байтерекского района позвонила взволнованная женщина и сообщила, что неизвестные напали на ее отца 1946 года рождения и украли деньги.

На место происшествия немедленно направилась следственно-оперативная группа и участковый инспектор полиции. По тревоге был поднят весь личный состав отдела полиции. По дороге на место происшествия участковый инспектор полиции у дороги приметил двух парней, которые, заметив, что сотрудник полиции направляется к ним, убежали. Однако полицейский опознал одного из убегавших.

По прибытию на место происшествия выяснилось, что двое неизвестных проникли в дом, где проживала пожилая супружеская пара, и, нанеся телесные повреждения мужчине, ограбили его и завладели деньгами в сумме 190 тысяч тенге. Тем временем,  приступившие к поиску подозреваемых сотрудники полиции задержали их в селе Дарьинское. Ими оказались двое парней 2005 и 2006 года рождения, один из них (младший) – внук потерпевшего.

При допросе злоумышленники сообщили, что в тот злополучный день они случайно встретились при возвращении из Уральска в Дарьинское. Тогда внук потерпевшего рассказал знакомому о своем плане, и что деньги нужны ему для того, чтобы купить подарок девушке.

Доехав до поселка, парни направились к дому, где живут бабушка и дедушка подозреваемого. Парень заранее знал, что скоро бабушка должна уйти из дома. Дождавшись этого, он залез в дом через окно, а приятеля попросил оставаться на улице. В доме он начал искать деньги, но ему пришлось спрятаться в шкафу, потому что в комнату зашел дед. Пожилой мужчина заметил кого-то и начал ругаться, в это время горе-внук по телефону попросил подельника зайти в дом. Хозяин дома направился на улицу. Уже на крыльце дома на его голову накинули полотенце и повалили на землю, вытащили из кармана деньги и убежали с места происшествия.

При задержании у подозреваемого 2005 года рождения был обнаружен пистолет с пистонами и раскладной нож, у второго – украденные деньги.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания ОП района Байтерек. Начато досудебное расследование по ч.3 ст. 192 УК РК (Разбой).

#нападение #ограбление #дедушка #внук

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