Водитель с ножом напал на полицейского в Кызылординской области

Происшествия
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Угрожая ножом, сельчанин разорвал форменную одежду полицейского в Кызылординской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК Polisia.kz.

Фото: polisia.kz

Как сообщается, инспектор службы группы патрульной полиции Жалагашского районного ОП остановил УАЗ за нарушение правил дорожного движения. Когда водителя попросили предоставить документы, он, выражаясь нецензурной бранью, стал оказывать сопротивление стражу порядка, не подчиняясь законным требованиям. Угрожая ножом, он разорвал форменную одежду.

Правонарушителем оказался 32-летний житель Жалагашского района. Его водворили в изолятор временного содержания отдела полиции. Автомобиль помещен на штрафстоянку.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 380 УК РК "Угроза убийством, причинением вреда здоровью, повреждением или уничтожением имущества в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей".

Назначены соответствующие экспертизы, сообщил начальник департамента полиции Кызылординской области Махсудхан Аблазимов.

Если вина подозреваемого будет доказана, то он наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, отметил он.

 

#водитель #нападение #полицейский #угроза #нож

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