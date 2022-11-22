Водители обращают внимание на участившиеся остановки автомобилей полицией, иногда без объяснения причин. Выясняют, к примеру, находится ли шофер в состоянии алкогольного опьянения, не просрочены ли страховка или техосмотр. Поток вопросов не останавливается, пока не найдут причины для штрафа. Такие проверки на дорогах отнимают много времени и нервов автолюбителей, особенно тех, кто спешит по делам в рабочее время. Насколько законны подобные действия полиции? Этот вопрос мы попросили прокомментировать Толегена Болтанова, юриста, управляющего партнера юридического центра VETO.

– Толеген Оразгалиевич, при остановке машины некоторые инспекторы просят «дыхнуть им в лицо», проверяя таким образом, пьян водитель или нет. Насколько правомерно обнюхивать водителей? Такой метод проверки соответствует законодательству?

– У инспекторов нет такого права. Существуют Правила направления для освидетельствования на состояние опьянения и оформ­ления его результатов (далее Правила – Авт.), которые определяют порядок направления для освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения водителей транспортных средств, а также оформления его результатов. Согласно им, подобный метод освидетельствования водителя не предусмотрен. Следовательно, данные действия сотрудников полиции являются незаконными и необоснованными.

– Должно ли быть у инспекторов специальное оборудование для проверки состояния водителя?

– Согласно пункту 3 Правил, освидетельствование на состояние опьянения водителей, отстраняемых от управления транспортными средствами, может производиться непосредственно на месте совершения административного правонарушения с применением специальных приборов и средств, устанавливающих наличие опьянения.

Таким образом это возможно. Однако обязательное использование и наличие таких приборов и средств у сотрудников полиции законодательством не преду­смотрено.

– Законно ли останавливать машины на дорогах, если водитель не нарушает ПДД, затем проводить комплексную проверку, задавать вопросы? Какие вопросы инспекторы вправе задавать водителям, а какие – нет? Некоторые водители считают вопрос инспектора «Чем от тебя пахнет?» оскорбительным…

– Остановка транспортного средства возможна только при наличии оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 52 Закона РК «О дорожном движении». Относительно вопросов, задаваемых сотрудником полиции водителю, действующее законодательство не содержит каких-либо разъяснений.

В то же время хочу отметить, что в соответствии со ст. 6 Закона РК «Об органах внутренних дел» (далее Закон «Об ОВД» – Авт.) сотрудники полиции имеют право требовать от физических и юридических лиц соблюдения законодательства Республики Казахстан и прекращения противоправных действий, а также проверять у физических лиц докумен­ты, необходимые для контроля соблюдения установленных правил. Причем в силу статьи 14 Закона РК «О правоохранительной службе» законные требования сотрудников полиции обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами.

Если в ходе надзора за безопас­ностью движения сотрудниками полиции у водителя выявлены признаки опьянения или же он сам заявил, сообщил об употреблении алкоголя или психоактивных веществ, этого признания уже достаточно для освидетельствования его на состояние опьянения.

Исходя из положений этих норм, сотрудники полиции, конечно, вправе задавать вопросы участникам дорожного движения, в том числе и вопросы об употреблении алкоголя или психоактивных веществ. Однако, проводя такой опрос, сотрудники полиции, как гласит пункт 5 статьи 19 Закона «Об ОВД», «обязаны соблюдать права и законные интересы физических лиц, не применять жестокое, бесчеловечное, унижающее достоинство обращение, умышленное причинение нравственного страдания».

При производстве по делам об административных правонарушениях запрещаются решения и действия, унижающие честь или умаляющие достоинство человека. Ведь в соответствии с Этичес­ким кодексом государственных служащих Республики Казахстан служебная этика государственных служащих основывается на принципе вежливости – корректного и уважительного отношения к гражданам.

– Толеген Оразгалиевич, так какие же у водителя есть права, когда его машину остановила дорожная полиция?

– Каждый остановленный сотрудниками полиции водитель имеет право на разъяснение причины остановки транспортного средства, право производить при этом фото- и видеосъемку. У него есть также право знать фамилию и должность лица, проверяющего документы, для чего водитель может ознакомиться со служебным удостоверением.

В случае если нарушение требований закона и⁄или ПДД зафиксировано сертифицированными специальными техническими средствами и приборами, нарушитель должен получить соответствующие материалы для ознакомления. Он также имеет право на дачу объяснений, представление доказательств и заявление ходатайств. Причем на родном языке и может пользоваться услугами переводчика, если не владеет языком, на котором ведется производство.

При несогласии с нарушением или иным причинам остановки водитель вправе письменно изложить свое несогласие в протоколе об административном правонарушении.

– Иногда полицейские просят водителей сесть в патрульную машину. Насколько это законно?

– Это требование законно только в случае совершения водителем административного или уголовного правонарушения или обоснованного подозрения в их совершении и при условии отказа водителя от добровольного исполнения требований сотрудников полиции.