Водоснабжением городов и сел займется единый оператор

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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Несмотря на наличие большого числа водоемов (рек, озер, водохранилищ), Алматинская область остается одним из самых вододефицитных регионов республики

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Причем проблема нехватки чистой питьевой воды обостряется каждый год летом, что доставляет большие неудобства населению. По оценкам представителей местных властей, основными причинами сложившегося положения являются рост числа водопользователей, высокая изношенность водопроводных сетей, а также нерациональное расходование гидроресурсов в летний период, то бишь интенсивный полив полей и огородов.

Как сообщила пресс-служба акимата области, в текущем году выделено 27,9 млрд тенге на осуществление 65 проектов по подключению новых районов к централизованной системе водоснабжения и водоотведения. Кроме того, разрабатываются 72 проектно-сметные документации по строительству и реконструкции водопроводных сетей. В частности, в рамках проекта «Чистая питьевая вода» в ближайшие два года намечено модернизировать сети в 81 населенном пункте.

Вот такое планов громадье. Отныне решением проблем водоснабжения региона будет заниматься недавно созданный единый оператор – ТОО «Alatau public utilities». Как считают в областном акимате, это позволит консолидировать активы, централизовать финансирование, снизить тарифы и повысить качество предоставляемых услуг.

Одной из важнейших задач новой структуры станет сокращение потерь воды. Так, планируется реконструировать частные водопроводные сети, привести их в соответствие с санитарными нормами, а также повысить ответственность владельцев. Эти меры, по мнению кураторов сферы ЖКХ, помогут сберечь водные ресурсы для будущих поколений.

#вода #Алматинская область #водоснабжение

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