Военные музыканты посвятили концерт Дню Победы

День Победы
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Творческий коллектив Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК выступил с концертом в торгово-развлекательном центре «Азия парк», передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Военнослужащие посвятили его 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Наш выход в народ приурочен к важной дате, объединяющей миллионы людей. Своим мероприятием мы хотели бы напомнить соотечественникам о подвиге старшего поколения и о том, что в жестокой войне им помогли выстоять единство, невероятная сила духа и любовь. Эти мотивы мы постарались передать зрителям средствами искусства», – прокомментировал заместитель начальника Национального военно-патриотического центра старший лейтенант Азамат Актасов.

В исполнении солистов и вокальных групп Центрального ансамбля прозвучали произведения военной тематики «Алия», «Журавли», «Тучи в голубом», «Ехал я из Берлина», «Кестелі орамал» и патриотические песни «Сауыт», «Қайсар армия», «Қорғанысым тірегім», «Жаса қазағым». Раззадорила посетителей центра и солдатская пляска в исполнении танцевальной группы ансамбля.

С восторгом было воспринято выступление Центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра под управлением дирижера Центрального военного оркестра капитан Нурлана Кучкарова, исполнившего популярные классические и современные мелодии. Особенно восхитило зрителей дефиле оркестрантов.

#праздник #концерт #День матерей

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