Вопросы развития ГЧП в регионах рассмотрели на заседании Экспертного совета

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Сегодня в Үкімет үйі с участием Премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось заседание Экспертного совета по экономике, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.
В ходе заседания были обсуждены вопросы развития государственно-частного партнерства в регионах, а также экономическая повестка на 2019 год.
С пакетом предложений по системе ГЧП выступила председатель управляющего совета «Ассоциация налогоплательщиков» Ж. Ертлесова. В дискуссиях приняли участие Заместитель Премьер-министра РК Е. Досаев, министры национальной экономики Т. Сулейменов, здравоохранения Е. Биртанов, советник генерального директора АО «Казахский институт нефти и газа» Ж. Кулекеев, председатель совета директоров АО «Сентранс» Е. Абдразаков, председатель правления НПП «Атамекен» А. Мырзахметов, директор общественного фонда «Центр экономического анализа «Ракурс» О. Жандосов, директор ТОО «Oil Gas Project» Ж. Ахметов, председатель правления АО «Народный Банк» У. Шаяхметова, директор общественного фонда «Центр анализа общественных проблем» М. Махмутова, руководитель центра «Международный научный комплекс «Астана» А. Буранбаев и другие.
В рамках исследования по вопросу эффективного применения принципа государственно-частного партнерства были проведены в регионах выездные совещания с представителями местных исполнительных органов, Министерства национальной экономики РК, АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства», предпринимателями и экспертами. Также при МНЭ РК создана Рабочая группа по вопросам развития ГЧП, включающая представителей отраслевых государственных органов, экспертов и представителей бизнеса. В результате были выработаны предложения по улучшению ситуации в данном направлении.