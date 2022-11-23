Вор после 30 лет колонии снова промышлял в автобусах в Астане (видео)

Карманника-рецидивиста с многолетним стажем задержали в маршрутном автобусе города Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Неоднократно судимый за кражи 52-летний мужчина, отсидевший 30 лет в местах лишения свободы, снова орудовал в столичных автобусах.

В поле зрения оперативников мужчина попал после кражи 200 долларов и золотого кольца в автобусе у жительницы Акмолинской области. Подозреваемый воспользовался суматохой при выходе и, прижавшись к женщине, незаметно вытащил кошелек из сумки.

Кроме того, мужчина похищал у пассажиров общественного транспорта сотовые телефоны. Аналогичным образом ему удалось украсть 2 дорогостоящих телефона.

Задержать карманника удалось с поличным при очередной автобусной краже. В утренний час пик он расстегнул замок на сумке и похитил более 20 тысяч тенге у очередной жертвы.

Оперативники в штатском, которые вели наблюдение, заметили эти действия злоумышленника и задержали его.

По данному факту начато досудебное расследование, подозреваемый дал признательные показания.

Устанавливается причастность задержанного к аналогичным ранее совершенным преступлениям.