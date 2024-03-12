Воровать – так по полной?

Общество
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Валентина Мелехова

Более трех миллиардов тенге из бюджета, предназначавшихся для выплаты субсидий, украло руководство костанайского мясокомбината.

фото из архива "КП"

А как красиво все начиналось! В 2022-м о ТОО «Beef Export Group» говорили во всех уголках Казахстана: новый высокотехнологичный мясоперерабатывающий комплекс полного цикла, не имеющий аналогов в стране, безотходное и экологически чистое производство... В общем, слов было много. Вот только полтора года спустя оказалось, что все это лишь пыль в глаза, да и завод, на возведение которого, между прочим, были потрачены опять-таки бюджетные деньги, построили-то, по сути, для отвода глаз. Выяс­нилось, что скот здесь забивали только на бумаге, лишь для того, чтобы иметь субсидии, которые, судя по всему, получали исправно и в больших количествах.

«Департаментом АФМ по Костанайской области завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении организованной группы под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО «Beef Export Group». На протяжении длительного времени группа лиц занималась хищением бюджетных денежных средств, выделенных государством в качестве субсидий в рамках реализации национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса РК», c причинением ущерба государству на сумму более 3 млрд тенге, из которых в ходе досудебного расследования возмещено 107 млн тенге, арестовано имущество подозреваемых на сумму 3,1 млрд тенге», – говорится в сообщении пресс-службы АФМ.

В общей сложности в преступную схему были вовлечены 49 человек, из которых 13 – члены организованной группы. Им инкриминируется присвоение субсидий, уклонение от уплаты налогов, незаконная предпринимательская деятельность, легализация имущества, добытого преступным путем, дача взятки долж­ностным лицам и подделка документов.

Также в рамках досудебного расследования предъявлены подозрения трем должностным лицам ГУ «Управление сельского хозяйства акимата Костанайской области», совершившим пособничество в хищении денежных средств и взяточничество. А семи ветеринарным врачам предъявлены обвинения в подделке документов, внесении в информационную систему заведомо ложной информации, а также получении незаконных вознаграждений.

В качестве подозреваемых проходят руководители и представители 30 крестьянских хозяйств Костанайской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей. Руководителя ОПГ также подозревают в применении насильственных действий в отношении госслужащего, который проводил налоговую проверку деятельности его подконтрольной компании.

#Костанай #субсидии #бюджет #досудебное расследование #мясокомбинат #Beef Export Group

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