Вошел в историю UFC

Поединок состоялся в ночь с 16 на 17 декабря на турнире UFC 296 в американском Лас-Вегасе, где встретились два файтера, на тот момент входившие в топ-6 полусреднего дивизиона. Победа над Томпсоном сделала Рахмонова претендентом на титул чемпиона UFC (самого известного в мире бойцовского промоушена).

Напомним, что Шавкат остановил своего оппонента уже во втором раунде главного карда турнира приемом на удушение. Таким образом Стивен Томпсон потерпел первое поражение в своей карьере сабмишном – теперь на его счету 17 побед при семи поражениях в ММА (смешанных единоборствах). В свою очередь у Рахмонова теперь 18 побед подряд в ММА, из них шесть именно в UFC, причем все досрочные.

«Нынешняя серия из шести побед Шавката Рахмонова – самая длинная из действующих финишных серий в UFC. Также это самая длинная финишная серия в истории UFC в полусреднем весе», – пишет официальный аккаунт Ultimate Fighting Championship.

На данный момент Шавкат все еще занимает пятое место в рейтинге полусредневесов UFC, а Томпсон находится на шес­той позиции, но уже в скором времени ситуация изменится. Причем Рахмонов имеет все шансы наконец-то поучаствовать в поединке за титул и пояс чемпиона организации. Кстати, за этот бой, по информации MMA Salaries, наш земляк по проз­вищу Номад получил самый большой гонорар в карьере – 306 тыс. долларов (150 тыс. долларов за выход, 150 – за победу, еще 6 – спонсорские бонусы). Однако его соперник получил больше. Гонорар Томпсона сос­тавил 416 тыс. долларов (400 – за выход и 16 – поощрения от спонсоров). Но теперь и тут выплаты нашему бойцу должны вырасти кратно.

Кстати, после боя стало известно о том, что непревзойденный казахстанский боец вполне мог отказаться от поединка с двукратным претендентом на титул Стивеном Томпсоном. А многие зрители и специалисты очень удивлялись, почему Шавкат не стал биться в центре октагона, привычными для него дальними выбросами ногами по корпусу и в голову. Рахмонов больше сделал ставку на борьбу и на удары коленями.

– У меня была очень серьезная травма, я даже был близок к тому, чтобы отказаться от боя, но всем рискнул. И это причина, почему я не бил его ногами, а выбрасывал только колени. И я победил! Надеюсь, в следующий раз буду в порядке. Но какая бы травма у меня ни была, я буду драться до последней капли крови, потому что должен победить, – сказал Рахмонов на пресс-конференции.

Об этом же заявил и тренер Шавката Анри Хофт, который рассказал о неожиданной травме – Номад за три недели до поединка повредил лодыжку.

«В субботу состоялся очередной финиш Шавката, теперь его рекорд – 18–0! Свайпните – и вы увидите, почему мы не устроили праздник каратэ или кикбоксинга. Мы решили сделать это в стиле ММА и финишировали парня, которого раньше никто никогда не сабмитил! За 25 дней до боя была серьезная травма, но бойцы дерутся!» – написал Хофт в Instagram и опубликовал фотографии ноги Шавката Рахмонова перед боем, которые многих бы ужаснули, но только не нашего батыра, решившего идти до конца, пусть даже и с риском для своего здоровья.

Теперь все больше задаются вопросом, кто же станет следую­щим соперником казахстанца.

Отметим, что в этот же день в главном событии вечера (бой Шавката и Стивена был соглавным) между собой сошлись британец Леон Эдвардс и американец Колби Ковингтон (последнего даже пришел поддержать экс-президент США Дональд Трамп). Бой носил титульный характер – на кону стоял пояс чемпиона UFC в полусреднем весе, который принадлежал британцу.

Леон вышел во второй раз защищать свой чемпионский пояс. Он имел на тот момент профессиональный рекорд в 21 победу при трех пораже­ниях. В свою очередь Ковингтон на своем счету имел 17 побед при трех поражениях. Сразу же скажем, что бой получился не очень выразительным – соперники держались на дистанции и изредка обменивались ударами, что вызывало возмущение даже у зрителей. Лишь под конец поединка они устроили что-то похожее на зрелище, а победителем по судейским решениям вышел Эдвардс.

Было бы просто замечательно, если б следующий поединок прошел именно между Леоном Эдвардсом и Шавкатом Рахмоновым. Но, скорее всего, казахстанцу дадут еще один бой с очередным претендентом на титул – тем же Ковингтоном (хотя тот уже поспешил заявить, что с Шавкатом встречаться не намерен и для него предпочтительнее встреча со Стивеном Томпсоном) – и лишь потом выведут на главный пое­динок в UFC.

Что же касается Эдвардса, то его, по слухам, настраивают на поединок с известным российским бойцом Исламом Махачевым, а вот уже победитель этого боя и мог бы сразиться с Рахмоновым. Ситуация разрешится уже в ближайшие недели либо месяцы, ну а мы, конечно же, будем внимательно следить за развитием событий и ждать очередных побед от Шавката.