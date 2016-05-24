Статьи Восхождение к международному признанию Ерлан СЫДЫКОВ, ректор Евразийского национального университета им. Л. Гумилева

Один из флагманов высшего образования и науки Казахстана – Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева, созданный 23 мая 1996 года Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева на основе объединения двух вузов – Целиноградского инженерно-строительного института и Акмолинского государственного педагогического института им. Сакена Сейфуллина, – празднует юбилей. Особую возвышенную ноту торжеству придает осознание причастности вуза-юбиляра ко многим судьбоносным событиям, связанным со становлением и развитием государственности в Казахстане.



Идея создания высшего учебного заведения нового типа, знаменующего стремление казахстанского общества выработать научные основы утверждения своей независимости и политического суверенитета в уникальных постсоветских исторических условиях, – детище первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сказавшего: «Новая столица началась со строительства Евразийского университета. Сердцем Евразии может стать Астана. А самым сокровенным центром этого сердца – наш Евразийский университет в Астане».



Выступая с лекцией в стенах Московского государственного университета им. М. Ломоносова 28 апреля 2014 года, с чувством глубокого удовлетворения Президент говорил о признании политиками СНГ выдвинутой и обоснованной им в этих академических пенатах идеи евразийства, переходящей в плоскость воплощения межгосударственных отношений Казахстана и России, и в этом контексте была подчеркнута ведущая роль Евразийского национального университета им. Л. Гумилева в организации сотрудничества вузов Центрально-Азиатского региона.



Как одна из базовых площадок евразийской интеграции в сфере образования и науки, ЕНУ соединяет в своей научно-образовательной деятельности передовой опыт сближения науки и инновационной экономики в лучших высших учебных заведениях стран Евразии с общемировыми стандартами организации учебной и научно-исследовательской работы, отражающими идеологию включенности высокопрофессионального обучения в непрерывные процессы обновления производственных технологий. Признание ЕНУ как статусного вуза, снискавшего достаточно высокий международный авторитет, я связываю с тем, что он предстал в

Евразийском гуманитарном пространстве убедительным выразителем актуальных тенденций новых и эффективных образовательных систем, способных обеспечить высокий уровень наукоемкости экономики, подтверждая на практике перспективность вектора движения, обозначенного Президентом в его лекции «К экономике знаний через инновации и образование» на десятилетнем юбилее ЕНУ. Развитие широких международных связей становится критерием успешности научно-педагогической деятельности современного вуза, национальные системы высшего образования взаимопроникаются, обогащая друг друга. В сущности, в этом случае речь идет о продуктивном диалоге цивилизаций.



Все институциональные изменения в ЕНУ осуществляются в русле намеченной в Послании Президента народу Казахстана 30 ноября 2015 года стратегии утверждения принципов Общества Всеобщего Труда. Свою социальную ответственность мы видим в усилении академической, управленческой и финансовой автономии, соотносимой с международным опытом менеджмента высшей школы, при бережном отношении к национальным традициям организации высшего образования.



Перспективность евразийского уровня обмена ценными научно-педагогическими идеями, заданного на съезде Евразийской ассоциации университетов, состоявшемся в 2009 году в ЕНУ, проявилась в высокой скоординированности усилий созданных впоследствии Сетевого университета стран СНГ и Университета стран ШОС по разработке и реализации согласованных инновационных программ трехуровневого обучения по приоритетным специальностям, востребованным в экономиках стран-участниц. Ориентиром в этом процессе для ЕНУ стал опыт Болонской трансформации системы образования, показавшей высокую результативность академической подготовки специалистов высшей квалификации и их максимально возможную профессиональную адаптацию к современным требованиям на рынке труда.



Основная цель Болонского процесса – трансграничное сотрудничество вузов в рамках Европейского пространства высшего образования и за его пределами в интересах поддержки академической мобильности для лучшего обучения студентов и выпускников – привлекла к себе внимание в открытых обществах, заинтересованных в качественном высшем образовании, и ЕНУ не мог остаться в стороне от этого крупного движения в мировом гуманитарном пространстве. Еще в 2003/;2004 учебном году в университете была начата работа по реализации образовательных программ по кредитной системе обучения, годом позже была внедрена многоуровневая система подготовки кадров: бакалавриат – магистратура – докторантура (PhD). Ведется многовекторная работа по обеспечению академической мобильности обучающихся и преподавателей: двудипломные образовательные программы, международный академический обмен, привлечение зарубежных консультантов к преподаванию в докторантуре PhD и научные стажировки в зарубежных вузах-партнерах, среди которых много университетов мирового уровня.



В порядке академических обменов в аудиториях ЕНУ за последние пять лет поделились своими знаниями около тысячи профессоров из более чем 50 стран мира, среди которых семь нобелевских лауреатов. В общей сложности ЕНУ имеет договоры о сотрудничестве с 200 зарубежных университетов и научно-исследовательских учреждений, и этот потенциальный ресурс интеллектуального развития вуза становится надежным залогом его перехода в недалеком будущем в категорию международного университета.



Заметные успехи ЕНУ им. Л. Гумилева в сфере профессионального образования, его совокупный вклад в развитие социального и духовного пространства нации, в повышение качества человеческого капитала в интересах обеспечения реальной конкурентоспособности особо отметил в своей книге «В сердце Евразии»

Глава государства: «…Думаю, что понятие «культурный капитал столицы» обретает вполне зримое пространственное впечатление при взгляде на Евразийский университет».



Учебные корпуса, оснащенные современным оборудованием, лаборатории, благоустроенные общежития, спортивные залы – все это результат государственной поддержки, неустанного труда административного персонала, большого и дружного профессорско-преподавательского состава университета. В эти юбилейные дни с уважением и благодарностью вспоминаем ректоров, заложивших и укрепивших фундамент будущего университета, – Амангельды Кусаинова, Мырзатая Жолдасбекова, Сарсенгали Абдыманапова, Бакытжана Абдырайыма. Здесь же считаю своим долгом отметить, что в перечне имен, вписанных золотыми буквами в историю становления и развития ЕНУ, значатся и имена многих ведущих ученых, преподавателей и ответственных работников, в разное время трудившихся в его стенах. Как не упомянуть здесь подвижнический научный и педагогический труд ученых Рымгали Нургали, Мырзатая Сергалиева, Алмы Кыраубаевой и Акселеу Сейдимбека, безвременно покинувших наши ряды.



В числе новых задач всей системы высшей школы перед менеджерами высшей системы образования стоят новые задачи: отечественные вузы должны занять лидирующие позиции в ведущих рейтингах международного образовательного пространства. Развитие широких международных связей становится критерием успешности научно-педагогической деятельности современного вуза, национальные системы высшего образования взаимопроникаются, обогащая друг друга. В сущности, в этом случае речь идет о продуктивном диалоге цивилизаций. Портрет сегодняшнего Евразийского национального университета им. Л. Гумилева характеризуют в первую очередь международные ассоциации и консорциумы.



Международное признание Евразийского национального университета подтверждается участием в международных программах академического обмена. Вуз стал пионером в своей стране в деле становления программы PhD, привлекая зарубежных консультантов с целью совместной подготовки докторов философии.

Международное сотрудничество ЕНУ им. Л. Гумилева осуществляется на основе сотен договоров с зарубежными вузами Европы, Азии, Америки, научными центрами и НИИ, в числе которых – ведущие университеты мира. Ежегодно наблюдается рост сертификации на соответствие качества предоставляемых услуг образовательных программ бакалавриата, магистратуры международными и аккредитационными агентствами.



Подтверждением качества реализуемых образовательных программ по международным стандартам, за которыми стоят награды, пожалуй, можно считать премию «Алтын Сапа-2012» в номинации «Лучшее предприятие, оказывающее услуги». В 2013 году мы стали лауреатами премии стран СНГ в номинации «Услуги» за достижения в области качества продукции и услуг. В международном рейтинге QS ЕНУ включен в топ-400 среди 17 тыс. университетов мира, а в новом рейтинге QS топ 50 Under среди ведущих вузов, открытых не более полувека назад, из всех университетов СНГ представлено только наше высшее учебное заведение.



Стратегией развития ЕНУ до 2020 года определена миссия становления ведущего научно-образовательного центра евразийского региона, обеспечивающего проведение исследований, получение передовых знаний, подготовку кадров для развития приоритетных областей экономики. Сегодня, исходя из этой же стратегии, разработана концепция перехода в национальный исследовательский университет, базирующийся на тесной интеграции образования и производства. Исследовательский тип университета имеет свои интегративные признаки, существенным образом отличающие его от вузов в традиционном понимании, и многое из того, что определяет лидирующие позиции ЕНУ в образовательном пространстве Казахстана и Евразии, в целом соответствует общепринятым измерениям, по которым классический университет может быть причислен к разряду исследовательского.



Подготовка элитных специалистов, а это главная цель исследовательского университета, изначально невозможна, если нет модели отбора талантливых студентов, способных выполнять научные исследования и опытно-конструкторские разработки. Рекрутинг контингента обучающихся в ЕНУ характеризуется устойчиво высоким интересом лучших выпускников средних школ страны к учебе в нашем вузе. Около 75% студентов бакалавриата – обладатели знака «Алтын белгі» и государственного образовательного гранта, победители международных и республиканских предметных олимпиад, конкурсов научных проектов. Традиционно высок конкурс в магистратуру и докторантуру.



Принципиально важным показателем отнесенности научно-образовательного учреждения к исследовательскому университету признается сформированность научной среды, благоприятной для проведения фундаментальных и прикладных исследований в современных отраслях науки, образования и экономики. За два десятилетия стабильного наращивания научно-педагогического потенциала ЕНУ стало возможным смело говорить о сложившейся в нем устойчивой структуре академических сообществ, нацеленных на достижение значимых научно-исследовательских результатов. Университет включает в себя ряд научно-исследовательских институтов, центров и лабораторий по направлениям технических, естественно-научных и гуманитарных наук. Плодотворности проводимых научных исследований способствует высокая остепененность кадрового состава, многие из наших специалистов – члены научных и отраслевых академий в стране и за рубежом.



В свое время предложенные ученым ЕНУ Высшей научно-технической комиссией при Правительстве к разработке актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований, такие, как ядерные и космические, био- и нанотехнологии, а также для углеводородной и горно-металлургической промышленности, изучение научно-методологических основ формирования общенациональной идеи, сегодня расширяются и углубляются. Они воплощаются в темах новых проектов в соответствии с приоритетными направлениями развития энергетики, глубокой переработки сырья и продукции, информационных и телекоммуникационных технологий, науки о жизни. Направления научного поиска ученых ЕНУ сегодня пополнились в области точных наук – интересом к проблемам математического моделирования и информационных технологий, в области социально-гуманитарных наук – евразийскими и тюркологическими исследованиями. Из года в год растут объемы финансирования реализуемых наукоемких проектов, количество которых исчисляется сотнями. Стоимость расчетов в суммарном выражении превысила миллиарды тенге.



Ряд особенно перспективных научных разработок в русле имеющихся наукоемких проектов ориентирован на решение задач, поставленных в ГПИИР. В интересах секторального обеспечения интеллектуальным ресурсом стратегического разворота ГПИИР на устойчивую конкурентоспособность экономики Казахстана университет начал подготовку 200 магистров по специальностям «Производство строительных материалов изделий и конструкций» и «Космическая техника и технологии». Своим вкладом в решение вопроса государственной важности, связанного с развитием так называемых «зеленых» технологий, или альтернативной энергетики, намерены отметиться научные коллективы ЕНУ на предстоящей Международной специализированной выставке «EXPO 2017», представив верифицированные результаты своих инновационных проектов по возобновляемым источникам энергии, энергосбережению, эффективным тепло-отопительным системам, утилизации отходов потребления и производства и другим.



Следуя базовому принципу организации подготовки высококвалифицированных специалистов для науки и производства в исследовательских университетах – «обучение через исследование», ЕНУ привлекает молодых ученых (студентов, магистрантов, докторантов) во все научные проекты, разрабатываемые в его стенах. К примеру, на начало 2016 года более 60% докторантов вуза участвуют в выполнении финансируемых научно-исследовательских работ. О степени их мотивированности в научных исследованиях прикладного характера, в частности, красноречиво свидетельствует ежегодное активное участие ЕНУ в республиканском конкурсе изобретений «Шапагат».



К усиливающимся факторам развития ЕНУ сегодня следует отнести динамичный процесс расширения взаимодействия ученых университета с индустриальным сектором. В целях систематизации и координации научно-исследовательской деятельности докторов и кандидатов наук, PhD докторов, магистрантов и студентов университета для своевременного технологического трансферта вырабатываемой ими интеллектуальной продукции в производство, коммерциализации результатов образовательной и научной работы кафедр, институтов и лабораторий в 2011 году создан Инновационный парк.



Особое место занимает возглавляемая ученым Максимом Здоровцом деятельность Лаборатории инженерного профиля, где создан кластер высокотехнологичного оборудования по руководством молодых специалистов, занимающихся опытно-конструкторскими разработками, доводящих результаты до коммерциализации. Твердо стоит на пути «к конкурентоспособным, импортозамещающим, наукоемким технологиям и инновациям с внедрением в производство» Институт биоорганической химии, возглавляемый Слукен Рахмадиевой, единственной женщиной-изобретателем Казахстана. Инновационные проекты ученых Каната Сарсенбаева (лучший на VIII Реакторе коммерциализации в Риге), «Интенсивная отопительная система на базе гравитационной нагревательной трубы Ранка-Хильша» Дауренбека Аубакира, «шерняевин» молодого ученого Института прикладной химии Гульсаны Сисенгалиевой, новизна работы которой подтверждена Кэмбриджской базой данных структурных соединений, «Радиофизическая установка для детектирования пожаро- и взрывоопасных жидкостей в герметических контейнерах» Алексея Вертия, «Устройство буронабивных свай по технологии CFA и DDS» Аскара Жусупбекова, «Разработка мобилизационного комплекса по утилизации отходов жизнедеятельности человека» Толеухана Ермекова, «Внедрение инновационных энергосберегающих теплонасосных технологий нового поколения для получения эффективности теплоснабжения объектов социальной сферы и промышленных предприятий» Алтая Алимгазина и другие стали ярким свидетельством того, что ученые ЕНУ стремятся к постоянному совершенствованию своего научно-исследовательского профессионализма. Доказательством тому служит их регулярная публикационная активность в авторитетных научных журналах мира, в том числе в рейтинговых изданиях, индексируемых библиометрическими базами данных Thomson Reuters и Scopus.



Недавние данные Независимого агентства аккредитации и рейтинга (НААР) вузов показали эффективность ученых университета и в авторитетных научных журналах мира, в том числе в рейтинговых изданиях, индексируемых библиометрическими базами данных Thomson Reuters и Scopus генерального рейтинга топ-50.

Список в очередной раз возглавил директор Евразийского международного центра теоретической физики при ЕНУ Ратбай Мырзакулов. Ему принадлежит абсолютный рекорд Казахстана по количеству статей в журналах с высоким импакт-фактором, опубликованных одним автором за год. Ученый – обладатель премии «Top Springer Author 2015».



В списке высокоцитируемых работ есть имена многих известных ученых-евразийцев. В стране и за ее пределами получили известность научные школы, возглавляемые маститыми учеными, составляющими гордость не только коллег и обучающихся, но и всех казахстанцев. Можно отметить сильные научные школы по математике Нурлана Темиргалиева, Мухтара Утельбаева, Рыскула Ойнарова, биологии – Рахметикажы Берсимбая, Сардабека Абиева, Рустема Омарова, физике – Ратбая Мырзакулова, Турлыбека Нурахметова, Каната Кутербекова, химии – Слукен Рахмадиевой, Ирины Иргибаевой, философии – Жабайхана Абдильдина, Гарифоллы Есима, истории – академика Болата Комекова, филологии – Сеита Каскабасова, Мырзатая Жолдасбекова, археологии – Марал Хабдуллиной, Каржаубая Сарткожаулы и многих других.



Золотая медаль им. В. Блинникова «За вклад в изобретательское и патентное дело», присужденная Евразийскому национальному университету в нынешнем году, свидетельствует о достойном вкладе в развитие научной изобретательской деятельности, правовой охраны изобретений в евразийском регионе.



Возвращаясь памятью к поколениям выпускников Акмолинского педагогического института им. С. Сейфуллина, Целиноградского инженерно-строительного института, в преддверии 20-летия Евразийского национального университета им. Л. Гумилева, наиболее остро осознаешь: для единомышленников, умеющих ценить студенческие дороги, преклоняться перед профессионализмом профессорско-преподавательского коллектива, уважать университетские идеалы, чтить память, альма-матер навсегда останется символом профессионализма, морали и образованности.



Сегодня мы низко склоняем голову перед беззаветно преданными своему делу ветеранами – Амангельды Игильмановым, Мниром Чекаевым, Фаритом Абдушкуровым, Марией Лигай, автором Государственного герба Республики Казахстан Жандарбеком Малибековым, сотнями других личностей, воспитавших не одно поколение профессионалов. В этом году исполнилось десять лет со дня установки ДЦ-60. В дело его становления вписал свое имя один из первых физиков-ядерщиков Казахстана Кайрат Кадыржанов. Преемственность поколений многих преподавателей насчитывает десятки лет.



Архивы памяти хранят ставшие вечным символом толерантности, стремления к миропорядку, добросердечию слова Папы Римского – Иоанна Павла II, лауреатов Нобелевских премий Жореса Алферова, Мухаммада Юнуса, Эрика Маскина, Джона Нэша, Роберта Ауманна, Роджера Корнберга, Джеймса Миррлиса, Ахмета Узюмджю, отметившего, что именно наша молодежь – «источник новых смелых идей, укрепляющих мир».



Среди 187 почетных профессоров ЕНУ им. Л. Гумилева, которых с полным правом можно назвать «золотым фондом» университета, президенты: Казахстана – Нурсултан Назарбаев, Беларуси – Александр Лукашенко, России – Владимир Путин. А также ученые с мировыми именами: ректор МГУ им. М. Ломоносова Виктор Садовничий, президент Королевской академии Испании Хосе Жиберт и другие.



Известный общественный деятель, профессор кафедры ЮНЕСКО по этнической и религиозной толерантности Олжас Сулейменов четко вывел свою формулу знания: «Народ станет вечным, если будет всегда адаптироваться к современным условиям. Он должен быть прежде всего знающим народом. Знающим и прошлое свое, знающим настоящее и тогда предвидящим будущее.»



В том, что ЕНУ им. Л. Гумилева стал духовным, культурным, интеллектуальным центром столицы в международном образовательном пространстве – заслуга всего профессорско-преподавательского коллектива. При всех достижениях коллектив вуза понимает, стратегическая задача трансформации в исследовательский университет обязывает к ускорению движения вперед, к более решительным преобразованиям в своей деятельности. 20-летний юбилей Евразийского национального университета им. Л. Гумилева – еще один замечательный повод отчитаться перед обществом за проделанную работу и сверить свои часы с темпами общенародного движения по пути к казахстанской мечте. Сегодня можно с уверенностью сказать: летопись вуза не прервется, годы славных дел приумножаются знаниями поколений.



