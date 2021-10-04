Ранее эти материалы хранились под грифом «секретно». Теперь на основании Указа Президента РК для завершения работ по восстановлению исторической справедливости в отношении жертв политических репрессий и незаконного преследования соз­дана государственная комиссия, которая имеет прямой доступ к данным архивам для их детального изучения. Во всех областях работают комиссии регионального уровня. Перед учеными и экспертами, представителями государственных органов, общественниками, которые вошли в их состав, поставлена задача на основе архивных источников собрать сведения и составить перечень категорий всех жертв политических репрессий, кто был невинно осужден и фактически не реабилитирован.

В Актюбинской области членами региональной комиссии проводятся исследования по 11 направлениям в архиве департамента полиции и облгосархива. Комиссия, в составе которой 43 человека (из них 32 – ученые, преподаватели, сотрудники архивов и музеев, представители гражданского общества), регулярно информирует о результатах своей деятельности. Недавно состоялось очередное заседание комиссии под председательством заместителя акима области Булбул Елеусиновой.

Стоит отметить, что проведен уже ряд подобных встреч на базе созданного проектного офиса, который полностью оснащен необходимым оборудованием. Для стабильной и эффективной деятельности региональной комиссии по вопросам полной реабилитации жертв политических репрессий в текущем году выделено из бюджета 18 млн тенге. На 2022-й составлена бюджетная заявка на 20 млн тенге (заработная плата, командировки, экспедиции, прочее).

В первом полугодии 2021 года в ходе научной экспедиции в Иргизский, Темирский, Байганинский, Уилский районы комиссия работала в архивах, на местности, провела встречи с населением. На основе собранных данных создан проект карты массовых захоронений репрессированных граждан региона.

Сейчас в архиве департамента полиции Актюбинской области хранится 617 дел по уголовным делам «лиц, не подлежащих реабилитации». Из них рассмотрено 111, выявлено 193 человека. По 70 людям материалы направлены в государственную комиссию для реабилитации.

В областном архиве имеется 16 фондов для проведения поис­ково-исследовательских работ о жертвах политических репрессий, 22 тыс. единиц хранения. В авгус­те в областной архив дополнительно переданы три штатные единицы (два архивиста и ведущий научный сотрудник), и сейчас здесь трудятся 92 сотрудника.

Уже исследовано 6 200 дел. В частности, выявляются и расследуются дела о преследовании священнослужителей и насильственном закрытии религиозных учреждений, мечетей и церквей, конфискации их имущества. По всем направлениям комиссия изучила дела 840 лиц и представила на оправдательный приговор государственной комиссии.

С целью формирования базы данных по Актюбинской области по полной реабилитации жертв политических репрессий открыты Telegram-канал, страница в социальной сети Facebook. Поступило и дополнительно изучено 10 запросов от жителей области о своих предках. Для широкой пропаганды в СМИ деятельности региональной комиссии существует медиа-план на 2021 год. Опубликовано около 30 статей членов комиссии по изучению и восстановлению исторической цепочки событий 20–50-х годов ХХ века.

По словам члена комиссии кандидата исторических наук, доцента АРГУ им. К. Жубанова Дау­лета Абенова, направление у его рабочей группы – исследование репрессий кулачества, баев, фео­далов. В течение полугодия в областном государственном архиве ученые изучили множество документов. Только по своему направлению они ознакомились с материалами 11 фондов архива, изучено 318 дел и выявлено 445 человек, которые были незаконно репрессированы. И 90% из них не реабилитированы.

В основном они осуждены по Уголовному кодексу 1926 года по статьям 58, 59, 73, 79, 111... Скажем, 58-я – за деятельность против государства, госизмена, госпереворот, шпионаж и т. д. Много примечаний. Так, Кудайберген Жубанов тоже был осужден по этой статье.

Выявлено, что немало незаконно репрессированных среди раскулаченных. Осуждены были не только середняки, но и семьи, которые имели всего 10–15 коров. В одном из документов зафиксирован факт привлечения к суровому наказанию лишь за то, что человек был простым смотрителем мечети. Юристы более глубоко изучат документы и дадут правовую оценку для реа­билитации этих людей.

Кандидат исторических наук, доцент Жибек Бегимбаева работает по направлению «О жертвах политических репрессий, расстрелянных без суда и следствия в ходе подавления 372 народных восстаний и протестов». Членами ее группы также подготовлены сведения на ряд лиц, рекомендованных к реабилитации.

К примеру, по госархиву облас­ти – 66 лиц, по архиву ДВД г. Актобе – 15. Выявлено 9 народных восстаний и протестов на территории Актюбинской области, установлены места, где они проходили. Как указано в архивных документах, многие подвергались репрессиям за происламистское националис­тическое мировоззрение, контрреволюционную повстанческую подрывную деятельность.

Жибек Бегимбаева сообщила, что в сентябре на республиканском кустовом семинаре по данному направлению были заслушаны доклады, представители регионов обменялись опытом работы. Так, на этой встрече доктор исторических наук, профессор Талас Омарбеков подтвердил и дополнил исторические сведения о повстанческой группировке Айжаркена, которая действовала на территории Актюбинской облас­ти. Были расширены категории лиц, подлежащих реабилитации. Недавно дополнено еще 50 лиц к выявленным 66.

Доктор исторических наук, профессор проректор по науке и инноваций АРГУ им. К. Жубанова Рахым Бекназаров подчеркнул, что налажена четкая системная работа комиссий, определены точные направления для всех членов. Он занимается 11-м нап­равлением по реабилитации жертв политических репрессий – работников религиозной сферы. Эксперт приз­нается, что в архивах МВД системно изучать источники только по религиозным деятелям не получается: материал объемный и нет такого отдельного распределения. Поэтому рассматриваются дела по принципу полной сквозной нумерации, и уже потом руководители рабочих групп садятся за один стол и определяют – куда кто относится.

Безусловно, работа экспертов требует высокой эмоциональной стойкости, поскольку за каж­дым документом – трагическая, изувеченная судьба человека. Пропустить все это через себя тоже непросто. По словам Рахыма Бекназарова, сейчас у них на рассмотрении 400 с лишним дел. При этом одно дело может состоять из 10 страниц, а другое – из 200, в одном фиксируется только одна фамилия, в другом – более десяти... Стоит задача полностью провести инвентаризацию каждого дела, а решение о реабилитации будет принимать респуб­ликанская комиссия.