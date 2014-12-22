Возвращение святыни Рухани Жаңғыру Любовь ДОБРОТА, Туркестан

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В государственном заповеднике-музее "Азрет Султан" хранится порядка 18 тыс. экспонатов. Среди них есть очень ценные экземпляры – достояние не только страны, но и мировой культуры. К шедеврам можно смело отнести также наружную и внут­реннюю отделку стен здания, его архитектуру, отдельные предметы декора и интерьера. Чего стоят одни только двери – казанлыка и гурханы, поистине неповторимые по своей красоте.



История сохранила имя мастера, выполнившего эту причудливую вязь по дереву. Дверь в усыпальницу мастер Сафар украсил тонкой костяной инкрустацией. Дверная коробка отделана железом и усыпана золотыми надписями.



Но первым делом внимание переступившего порог мавзолея привлекает огромных размеров котел, стоящий посередине зала. Тай-казан был отлит по указанию Тимура. Специально привезенный из Ирана мастер Абдульгазиз ибн Шарафутдин работал над ним в селе Карнак, что в 25 км от Туркестана.



Для создания Тай-казана использовались сплавы семи металлов – железа, цинка, свинца, олова, красной меди, серебра и золота. Украшен котел растительным орнаментом, испещрен витиеватой арабской вязью. По кругу – 10 ручек, выполненных в форме лепестков лотоса. Но больше всего впечатляет размер емкости: высота – 162 и диаметр – 242 см.



Весит Тай-казан поч­ти 2 тонны. Котел был предназначен для подслащенной воды, которая раздавалась правоверным после пятничной молитвы, во время общественной поминальной трапезы. Согласно преданию, испив из него, паломник очищается от скверны. Говорят, что, когда в него наливали воду, а вмещает казан около трех тонн, она становилась целебной, и ее температура не менялась.



Воду в емкость давно не наливают. Казан аккуратно и плотно закрыт пленкой, так как среди посетителей возник обы­чай бросать в него денежные пожертвования.



Одна из надписей на Тай-казане сообщает дату его отливки, и это можно считать уникальным случаем для туркестанского храма – 20 шавваля 801 года , что соответствует 25 июня 1399 года. Ученые считают эту дату днем рождения шедевра мирового декоративного литейного искусства. А значит, в нынешнем году казану исполнилось 615 лет. Более полувека из них, а точнее 54 года, казан провел вне стен мавзолея.



Дело в том, что в 1935 году казан увезли в Эрмитаж на Третий конгресс иранского искусства, да так и оставили в Ленинграде. Туркестанцам же и многочисленным паломникам ничего не оставалось, как созерцать вместо шедевра его фотографию с надписью о том, что казан находится в городе на Неве. Вмес­те с Тай-казаном туда же были отправлены и два больших бронзовых подсвечника.



Сегодня в мавзолее остались 6 бронзовых светильников и подсвечников, расписанных арабской вязью и инкрустированных золотом и серебром. Вряд ли кого-то могут оставить равнодушным их красота, богатство и изящество формы.



Время от времени туркестанцы вспоминали о своих реликвиях, но о том, чтобы вернуть их в родной город, не было и речи. В середине 80-х годов прошлого столетия председатель исполкома горсовета Эркин Джурабеков обратился в Министерство культуры СССР, но его там и слушать не хотели. Тогда он решил взять измором, начав писать письма во всевозможные инстанции, собирать подписи под воззванием о необходимости возвращения Тай-казана на родину.



Три года в ответ приходили отписки. Тогда туркестанцы снарядили в Москву весьма представительную делегацию. В Верховном Совете СССР ее отказались принять, и тогда прямо на ступеньках ведомства представители Казахстана устроили трехдневную забастовку. Эта беспрецедентная по тем временам акция открыла им двери Министерства культуры, Верховного Совета и Советского фонда культуры.

Ключевую роль в возвращении Тай-казана сыграл Узбекали Джанибеков, бывший в те годы министром культуры КазССР. Он лично ездил на переговоры в Москву и Ленинград. Это ему удалось добыть расписку, в которой оговаривалось, что Тай-казан отправляется в Эрмитаж только на время выставки. Но понадобились еще многие месяцы, чтобы наконец 25 июля 1989 года был подписан приказ о возвращении казахстанской святыни на родину.



Как его заносили в Эрмитаж, неизвестно. А вот для того, чтобы вынести, потребовалось под покровом ночи разбирать часть стены музея. Но это уже детали, которые, впрочем, только подчеркивают то, с каким трудом удалось вернуть Тай-казан на родину.



Группа энтузиастов из Туркестана взяла на себя все расходы по доставке святыни домой, организовав целую экспедицию в город на Неве. Так ровно 25 лет назад Тай-казан снова занял свое место в музее Ходжи Ахмеда Ясави. И теперь продолжает радовать и восхищать многочисленных паломников и туристов, посещающих древний город.