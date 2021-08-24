Чем известна легендарная казахстанская крепость Аккесене

Посреди безбрежных степных просторов, покрытых редкой растительностью, возвышается одинокое старинное строение, известное как крепость Аккесене, сообщает Kazpravda.kz
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Сооружение, которое представляет собой защитную конструкцию со смотровой башней, расположено в 14 км к северу от села Бидалы и примерно в 30 км от аула Ушарал Таласского района на правом берегу старого канала Калмакарык. Неплохо сохранившийся археологический объект внесен в реестр областной дирекции по охране и восстановлению историко-культурных памятников. Это одно из немногих укреплений такого типа, которое относят к кипчакскому периоду.
– Точная дата возведения объекта неизвестна. По мнению ученых, крепость построена приблизительно в Х–ХІV веках, а башня использовалась вплоть до ХVІІ столетия. Об этом можно судить по найденным здесь в ходе археологических раскопок осколкам керамической посуды – хума и кувшина, – отметила специалист областной дирекции по охране и восстановлению историко-культурных памятников Акжан Орозбакова.
Крепость впервые была изучена в 1896 году известным востоковедом, археологом и исследователем Средней Азии Василием Каллауром. Позже в одной из своих статей, посвященных древним сооружениям Жамбылской области, ученый писал, что Аккесене находится «в 145 верстах от города Аулиеата». В нем выделяется «башня высотою в 6 саженей и толщиною в окружности внизу 40 аршинов и вверху 20 аршинов». При осмотре обнаружен вход в высотное строение.
По мнению Василия Каллаура, крепость Аккесене, выложенная из сырцового кирпича, была предназначена для несения караульной службы. Исследователь считал, что сооружение по своей величине и башне с винтообразной лестницей может быть принято за сторожевку. По преданию, несколько сотен лет назад ею овладели калмыки, в то же время это строение в низовьях реки Талас тесно связано с киргизами рода Учакты, кочевавшими в то время на этих землях.
– Об Аккесене вспомнили примерно спустя полвека, – сказала Акжан Орозбакова. – Его изучение было продолжено в 1945 и 1949 годах экспедициями Жамбылского областного историко-краеведческого музея, а затем в 1980-м – институтом «Казпроектреставрация» и тремя годами позже – археологической группой Казахского национального университета под руководством доктора исторических наук Мадияра Елеуова. В 2006–2007 годах объект был отреставрирован в рамках государственной программы «Культурное наследие».
В результате проведенных исследований выявлено, что крепость возведена на материковом лессе, без фундамента, и представляет собой квадрат, ориентированный по сторонам света, с башнями по углам. Общая площадь памятника – 22 м х 21 м. Видны остатки оборонительной стены, которая выложена из пахсы. Сама же сторожевая башня установлена в одном из углов сооружения. Круглая в основании (диаметр 11 м), она постепенно сужается кверху, приобретая форму усеченного конуса. Высота составляет 14 м.
Интересна кладка стен башни. Одни кирпичи рядами уложены горизонтально, другие – вертикально. Затем «рисунок» повторяется. До сегодня сохранились остатки ступеней и сводов внутренней лестницы. По ней и сейчас можно подняться на вершину башни, откуда хорошо видна вся округа.
– Из истории известно, что причиной строительства крепостей с высокими башнями в равнинной местности в средневековье является защита от нападения врага. У здешних стражников была возможность подняться по лестнице башни Аккесене и увидеть на большом расстоянии путника или врага для своевременного оповещения, – сказала Акжан Орозбакова.
Любитель путешествий Роман Калиев, однажды посетивший средневековый объект, на своей странице в социальных сетях отметил, что это «место очень интересное, но довольно сложно до него добраться». А внутри такие крутые ступени, что, поднимаясь во время съемки, видеоблогер чуть не упал.
В народе об Аккесене встречается немало мифов и легенд. По одному из наиболее известных преданий, башню построил таразский мастер по приказу Карахана, которого об этом попросил караван-баши, измученный дорогой через Бетпак-Далу. Купец поведал правителю города о том, как долго пришлось блуждать ему и как опасен путь в этих местах. И почему бы не построить своего рода маяк, указывающий дорогу для путников в степи?
И вскоре появились две крепости – Аккесене и Коккесене. Считается, что в корне их названий лежат тюркские слова «ак» и «кок», означающие соответственно «запад» и «восток». Сооружения расположены именно в этих сторонах света.
– Согласно другой легенде, правитель Малой Орды Абулхаир потерпел поражение под Коккесене в Таласской долине от калмыкского тайшы Оз-Темира и отступил к Сырдарье, – рассказала Акжан Орозбакова. – Тайши Уса и Зеренг захотели остаться в этих местах и возвели Аккесене возле уже построенной крепости Коккесене, которая была сооружена ранее для возлюбленной Ак-хана. В 1465 году казахские роды под началом Керея и Жанибека переселились на территорию Шу и Мойынкума, основали государство, и при продвижении на запад для расширения границ Уса и Зеренг оставили Коккесене и Аккесене.
«Наши предки с таких сторожевых башен вели наблюдение за происходящим и тем самым обеспечивали безопасность не только себе и своему городу, но и примыкающим к нему окрестностям. По-видимому, существовала и система оповещения о приближении неприятеля. Сообщения о таких сигнальных башнях встречаются и в китайских хрониках», – писал в своей статье «Сигнальные башни Таласской долины» жамбылский археолог и краевед профессор Кузембай Байбосынов.
Ученый отмечал, что каждый средневековый город имел свои сторожевые башни: «Такие башни часто встречаются в Таласской долине. Так, например, хорошо сохранились остатки земляных холмов на городищах Костобе, Шолтобе, Оххум и других. Обычно они небольших размеров – высотой примерно 5–6 м, круглой формы, а наверху у них имеется плоское место для зажигания огня. После определенного сигнала живущие вокруг города заходили в крепость и готовились к отражению вражеского войска».
Подобные сигнальные башни имелись во всех городах, расположенных вдоль Великого шелкового пути. Они устанавливались в основном на расстоянии 10–20 км друг от друга. Эти памятники являются ценными историческими источниками.