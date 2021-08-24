Чем известна легендарная казахстанская крепость Аккесене

Рухани Жаңғыру
Михаил Тё, Жамбылская область
Посреди безбрежных степных просторов, покрытых редкой растительностью, возвышается одинокое старинное строение, известное как крепость Аккесене, сообщает Kazpravda.kz

Сооружение, которое представляет собой защитную конструкцию со смотровой башней, расположено в 14 км к северу от села Бидалы и примерно в 30 км от аула Ушарал Таласского райо­на на правом берегу старого канала Калмакарык. Неплохо сохранившийся археологичес­кий объект внесен в реестр областной дирекции по охране и восстановлению историко-культурных памятников. Это одно из немногих укреплений такого типа, которое относят к кипчакскому периоду.

– Точная дата возведения объек­та неизвестна. По мнению ученых, крепость построена приблизительно в Х–ХІV веках, а башня использовалась вплоть до ХVІІ столетия. Об этом можно судить по найденным здесь в ходе археологических раскопок осколкам керамической посуды – хума и кувшина, – отметила специалист областной дирекции по охране и восстановлению историко-культурных памятников Акжан Орозбакова.

Крепость впервые была изу­чена в 1896 году известным востоковедом, археологом и исследователем Средней Азии Василием Каллауром. Позже в одной из своих статей, посвященных древним сооружениям Жамбылской области, ученый писал, что Аккесене находится «в 145 верстах от города Аулиеата». В нем выделяется «башня высотою в 6 саженей и толщиною в окружности внизу 40 аршинов и вверху 20 аршинов». При осмот­ре обнаружен вход в высотное строение.

По мнению Василия Каллау­ра, крепость Аккесене, выложенная из сырцового кирпича, была предназначена для несения караульной службы. Исследователь считал, что сооружение по своей величине и башне с винтообразной лестницей может быть принято за сторожевку. По преданию, несколько сотен лет назад ею овладели калмыки, в то же время это строение в низовьях реки Талас тесно связано с киргизами рода Учакты, кочевавшими в то время на этих землях.

– Об Аккесене вспомнили примерно спустя полвека, – сказала Акжан Орозбакова. – Его изучение было продолжено в 1945 и 1949 годах экспедиция­ми Жамбылского областного историко-краеведческого музея, а затем в 1980-м – институтом «Казпроект­реставрация» и тремя годами позже – археологической группой Казахского национального университета под руководством доктора исторических наук Мадияра Елеуо­ва. В 2006–2007 годах объект был отреставрирован в рамках государственной прог­раммы «Культурное наследие».

В результате проведенных исследований выявлено, что крепость возведена на материковом лессе, без фундамента, и представляет собой квадрат, ориентированный по сторонам света, с башнями по углам. Общая площадь памятника – 22 м х 21 м. Видны остатки оборонительной стены, которая выложена из пахсы. Сама же сторожевая башня установлена в одном из углов сооружения. Круглая в основании (диаметр 11 м), она постепенно сужается кверху, приобретая форму усеченного конуса. Высота составляет 14 м.

Интересна кладка стен башни. Одни кирпичи рядами уложены горизонтально, другие – вертикально. Затем «рисунок» повторяется. До сегодня сохранились остатки ступеней и сводов внут­ренней лестницы. По ней и сейчас можно подняться на вершину башни, откуда хорошо видна вся округа.

– Из истории известно, что причиной строительства крепостей с высокими башнями в равнинной местности в средневековье является защита от нападения врага. У здешних стражников была возможность подняться по лестнице башни Аккесене и увидеть на большом расстоянии путника или врага для своевременного оповещения, – сказала Акжан Орозбакова.

Любитель путешествий Роман Калиев, однажды посетивший средневековый объект, на своей странице в социальных сетях отметил, что это «место очень интересное, но довольно сложно до него добраться». А внутри такие крутые ступени, что, поднимаясь во время съемки, видеоблогер чуть не упал.

В народе об Аккесене встречается немало мифов и легенд. По одному из наиболее известных преданий, башню построил таразский мастер по приказу Карахана, которого об этом попросил караван-баши, измученный дорогой через Бетпак-Далу. Купец поведал правителю города о том, как долго пришлось блуждать ему и как опасен путь в этих мес­тах. И почему бы не построить своего рода маяк, указывающий дорогу для путников в степи?

И вскоре появились две крепости – Аккесене и Коккесене. Считается, что в корне их названий лежат тюркские слова «ак» и «кок», означающие соответственно «запад» и «восток». Сооружения расположены именно в этих сторонах света.

– Согласно другой легенде, правитель Малой Орды Абулхаир потерпел поражение под Коккесене в Таласской долине от калмыкского тайшы Оз-Темира и отступил к Сырдарье, – рассказала Акжан Орозбакова. – Тайши Уса и Зеренг захотели остаться в этих местах и возвели Аккесене возле уже построенной крепости Коккесене, которая была сооружена ранее для возлюбленной Ак-хана. В 1465 году казахские роды под началом Керея и Жанибека переселились на территорию Шу и Мойынкума, основали государство, и при продвижении на запад для расширения границ Уса и Зеренг оставили Коккесене и Аккесене.

«Наши предки с таких сторожевых башен вели наблюдение за происходящим и тем самым обеспечивали безопасность не только себе и своему городу, но и примыкающим к нему окрестностям. По-видимому, существовала и система оповещения о приближении неприятеля. Сообщения о таких сигнальных башнях встречаются и в китайских хрониках», – писал в своей статье «Сигнальные башни Таласской долины» жамбылский археолог и краевед профессор Кузембай Байбосынов.

Ученый отмечал, что каждый средневековый город имел свои сторожевые башни: «Такие башни часто встречаются в Таласской долине. Так, например, хорошо сохранились остатки земляных холмов на городищах Костобе, Шолтобе, Оххум и других. Обычно они небольших размеров – высотой примерно 5–6 м, круглой формы, а наверху у них имеется плоское место для зажигания огня. После определенного сигнала живущие вокруг города заходили в крепость и готовились к отражению вражеского войска».

Подобные сигнальные башни имелись во всех городах, расположенных вдоль Великого шелкового пути. Они устанавливались в основном на расстоя­нии 10–20 км друг от друга. Эти памятники являются ценными историческими источниками.

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