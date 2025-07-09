Временный приют или точка опоры?

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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Дети, попадающие в кризисные центры, нуждаются в большем участии общества

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В одном из спальных районов Кокшетау есть место, где люди, столкнувшиеся с жизненными труднос­тями, находят помощь и поддержку. С 2017 года здесь работает центр социально-психологической и правовой поддержки несовершеннолетних лиц «Шанс».

За это время он стал настоящим убежищем для женщин и детей, оказавшихся в кризисной ситуации. Здесь они получают временный приют и комплексную бесплатную помощь – правовую, психологическую и социальную. Это место – точка опоры мам и их малышей, детей, ушедших из дома из-за конфликтов с родителями, а также трудных подростков, состоящих на учете в полиции. Все они находят здесь не только крышу над головой, тепло и заботу, но и слышат твердое и обнадеживающее: «Ты не один!»

По словам руководителя центра «Шанс», регионального уполномоченного по правам ребенка Акмолинской области Асем Асаиновой, когда они начинали работать, их было шесть человек. Сегодня в команде 14 сотрудников: психологи, медицинский и социальные работники, юристы.

– Наша задача – обеспечить индивидуальный подход. С женщинами и детьми сразу же начинают работать психологи и юристы, составляя на каждого свою карту. Соцработник проверяет и оценивает их жилищно-бытовые условия. А если кто-нибудь относится к социально уязвимым слоям населения, проводится анализ потребностей семьи, определяется вид необходимой помощи, – рассказывает она.

Психологи центра «Шанс», особенно те, кто работает с подростками, – специалисты весьма востребованные. Их регулярно приглашают в полицию для участия в допросах несовершеннолетних. И в «Шансе» не отказывают, потому что понимают, как важна в такой ситуации поддержка ребенку (за время нашей беседы моя собеседница дважды прерывала разговор, чтобы направить сотрудника на очередной вызов в департамент полиции).

Однако сегодня кризисный центр «Шанс» переживает непростые времена. Несмотря на то что необходимое лицензирование для оказания социальных услуг жертвам бытового насилия и торговли людьми уже получено, договоры с отделами центров занятости пока не заключены. Поэтому уже полгода сотрудники работают без заработной платы, продолжая выполнять свои обязанности и даже больше…

Еще более сложная ситуация складывается с другой категорией подопечных: с подростками, временно проживающими в кризисном центре. Несовершеннолетние чаще всего попадают в центр по направлению органов опеки либо по инициативе полиции. Стражи порядка, найдя несовершеннолетнего после побега из дома, или пока принимается решение о его временном изъятии из неблагополучной семьи, привозят таких ребят в центр «Шанс». Только с начала нынешнего года в его стенах побывали 135 подростков. В настоящее время тут живут шестеро ребят из разных уголков области.

Отметим, что в зависимости от об­стоятельств дети могут находиться здесь до полугода. Все это время сотрудники организации прилагают максимум усилий, чтобы помочь несовершеннолетним восстановить психоэмоциональное равновесие, насколько это возможно за короткий срок, почувствовать себя в безопасности. Они стараются организовать досуг ребят с целью переключить внимание, раскрыть их таланты, вернуть интерес к жизни.

Попадающие сюда дети остро нуж­даются во внимании, чувствуя себя изолированными от общества, и Асем Асаинова практически каждый день рассылает письма-просьбы в различные организации и частные компании – от крупных предприятий до досуговых центров. Просит она лишь об одном: пригласить их ребят на мероприятия, подарить им немного тепла.

По ее словам, центр «Шанс» ни разу не получал финансирования в рамках государственного социального заказа. Тем не менее она продолжает принимать детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сопровождает их и помогает, полагаясь исключительно на спонсорскую помощь и поддержку неравнодушных жителей Акмолинской области. Такие инициативы, безусловно, есть, но, как правило, они носят разовый характер и не позволяют выстроить устойчивую систему помощи.

– Хочется, чтобы общество знало: такие дети есть, и им нужна забота. Даже простое участие может сыграть ключевую роль в ресоциализации детей, – акцентирует руководитель центра. – Когда подросток чувствует поддержку, вовлечен в активную жизнь, у него снижается риск совершить правонарушение, снова уйти из дома, замкнуться в себе.

Иногда Асем Ануарбековна звонит в кинотеатр и договаривается о бесплатном для ребят посещении киносеанса. И это еще одна попытка подарить им немного радости.

Получается, существование центра весьма удобно для ответственных гос­органов: есть надежное место, куда можно оперативно определить подростков. Однако вопрос – за счет каких ресурсов эти дети получают уход, питание, психологическую помощь и поддержку, похоже, остается вне поля зрения. Ответственность ложится исключительно на плечи команды энтузиастов и редких спонсоров.

– Мы являемся неправительственной организацией. Но чтобы выполнять свою работу на должном уровне, нам необходимо стабильное финансирование. Может быть, в виде государственного социального заказа, не помешает любая помощь, – отмечает Асем Асаинова.

Более всего центру необходимо финансирование на содержание детей, находящихся здесь до решения суда по лишению их родителей родительских прав либо пока определяется их дальнейшая судьба. Некоторым приходится ждать несколько месяцев, и питание, психологическая и другая помощь, включая юридическую и социальную, воплощаются лишь за счет усилий ­команды и спонсорской поддержки.

Хотелось бы, чтобы к судьбе подопечных центра внимание проявляли не только полиция и органы опеки, но и другие государственные структуры, местные предприниматели. Ведь ребята, пусть даже недолго находясь в центре, могли бы посещать спортивные секции, бассейны, концерты и спектакли или загородные лагеря.

– Да, мы не государственное учреж­дение, а областной филиал Общественного фонда «Право», взявшего на себя заботу о жертвах бытового насилия, детях, ушедших из дома. Но это ничего не меняет. Это дети, и их, увы, меньше не становится. Они все нуждаются в помощи и защите, поддержке и добром отношении, – подчеркнула общественница.

#Кокшетау #кризисный центр #Шанс

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