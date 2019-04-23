Всасывающий пламя огнетушитель создали для космических кораблей и подлодок

Технологии
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Фото с сайта hrfireandsafety.co.uk
Новый огнетушитель, всасывающий пламя, поможет потушить пожар там, где традиционные методы неэффективны или опасны: на космических станциях, подводных лодках, в операционных и так далее. Разработка описана в научной статье, опубликованной в журнале Fire Technology группой японских исследователей, сообщает Vesti.ru.

"Сегодня МКС и космические корабли оборудованы углекислотными огнетушителями. Однако и перед их использованием необходимо надеть кислородную маску (а огонь тем временем продолжит распространяться). Между тем на космическом корабле, подводной лодке или в иной среде, где жизнь человека всецело зависит от искусственных систем жизнеобеспечения, роковой может стать каждая лишняя секунда пожара", - говорится в статье.

Чтобы решить эту проблему, японские инженеры разработали кардинально иной метод тушения. Их огнетушитель ничего не выбрасывает на пламя, а наоборот, всасывает его в вакуумную камеру. Там огонь быстро гаснет, как только заканчивается захваченный вместе с ним кислород. Для ускорения процесса можно применять внутри камеры стандартные методы тушения. При этом используемое вещество не выбрасывается в помещение, где оно может быть нежелательным и даже опасным.

«Всасывая пламя, аппарат устраняет источник тепла, который заставляет воспламеняться всё новые порции горючего материала. Если делать это достаточно быстро, можно полностью потушить возгорание», - поясняется в статье.

Инженеры испытали своё детище в специальной установке. Горючим материалом им послужила полимерная изоляция провода. По результатам испытаний авторы подобрали оптимальную скорость всасывания и расстояние от пламени до конца всасывающей трубы.

Как отмечается, разработка пока не является коммерческим продуктом. Исследователи планируют дальнейшие испытания и усовершенствования своего детища.

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