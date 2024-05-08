В Японии впервые в мире протестировали связь 6G

С помощью 6G можно скачать 9 фильмов в хорошем качестве за одну секунду

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Японии впервые протестировали связь 6G на прототипе беспроводного устройства, которая продемонстрировала показатели в 10 раз лучше привычной 5G, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Runews24.ru.

Как отмечается, благодаря сети 6G можно пользоваться интернетом и загружать данные со скоростью 100 Гбит/с. Пиковая скорость 5G - 10 Гбит/с, но развить ее получится лишь с помощью специального дорогостоящего оборудования. Если же сравнивать 6G и базовые 5G в мобильных устройствах, то разница может достичь примерно 500 раз.

С помощью 6G можно скачать 9 фильмов в хорошем качестве за одну секунду.

На данный момент в Японии не уверены, что настолько быстрая скорость нужна большинству интернет-пользователей, однако 6G и дальше будут активно тестировать и пытаться построить на ней управление транспортными средствами, телемедициной и прочими сферами, в которых необходимо быстро передавать большие объемы данных.