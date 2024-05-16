Skills Enbek: казахстанцы могут бесплатно обучиться по Data Scientist

Количество курсов на Skills Enbek достигло 488, из них 254 – бесплатные

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На образовательной платформе Skills Enbek, являющейся частью экосистемы Электронной биржи труда Enbek.kz, перечень бесплатных курсов для начинающих и продолжающих обучение граждан расширен курсами по Data Science, Python, интернет-безопасности, product и HR-менеджменту. Об этом сообщило Министерство труда и социальной защиты населения РК, передает Kazpravda.kz.

Курсы представлены на государственном и русском языках продолжительностью 72 часа. Планируется, что по окончанию курсов слушатели приобретут определенные цифровые навыки или дополнительные компетенции в конкретной профессиональной сферы.

Так, курс «Data Scientist» предназначен для тех, кто стремится освоить область науки о данных. Цель курса – обеспечить всестороннее понимание ключевых аспектов Data Science, включая сбор, обработку, анализ данных, а также основы машинного обучения.

Курс «Python для начинающих» разработан специально для новичков и представляет собой введение в программирование на языке Python. Курс охватывает широкий спектр тем, начиная с основ синтаксиса Python и заканчивая работой с базами данных и введением в объектно-ориентированное программирование.

Курс «Специалист по интернет-безопасности» охватывает все ключевые аспекты интернет-безопасности, начиная с основных концепций и заканчивая наступательными и оборонительными стратегиями в цифровом пространстве. Цель курса – подготовить специалистов для эффективного предотвращения, обнаружения и реагирования на киберугрозы в различных сферах.

Курс «Продакт-менеджер» предназначен для тех, кто стремится развить карьеру в области управления продуктами. Данный курс включает необходимые знания и навыки для успешного старта в этой динамичной и востребованной сфере.

Курс «HR-менеджер» разработан специально для тех, кто только начинает свой профессиональный путь в области HR и хочет освоить основы управления персоналом. Курс предоставляет необходимые знания и навыки.

Напомним, Skills Enbek предлагает широкий спектр бесплатных и платных курсов в различных областях, позволяющих казахстанцам приобретать новые навыки или совершенствовать существующие. Всего на платформе зарегистрировались более 408 тыс. казахстанцев, из которых свыше 51 тыс. – в 2024 году.

Количество курсов на Skills Enbek достигло 488, из них 254 – бесплатные. С декабря 2023 года обучение на курсах доступно через мобильное приложение Enbek, которое можно скачать на Google Play и App Store.

Для пользователей предусмотрена выдача сертификата об освоении навыка, который автоматически будет отражен в резюме на Электронной бирже труда Enbek.kz.