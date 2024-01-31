Все останется в тайне Статьи 31 января 2024 г. 4:00 0 Марина Демченко Министерство юстиции РК привлекает отечественных юристов для защиты интересов государства за рубежом. фото предоставлено СЦК – Министерство юстиции, будучи ответственным за обеспечение защиты и представление интересов страны в иностранных арбитражах, государственных и судебных органах, продуктивно имплементирует курс на рациональное расходование бюджетных средств, – сообщил заместитель директора департамента по защите имущественных прав государства МЮ РК Дастан Смагулов в ходе брифинга на площадке СЦК. Он отметил, что проблемы представления и защиты интересов Правительства Казахстана за рубежом впервые за годы независимости обсудили на первой Международной практической конференции под председательством министра юстиции РК Азамата Ескараева. Спикерами мероприятия, прошедшего на прошлой неделе, выступили представители ведущих международных и казахстанских юридических фирм. Это эксперты с богатым багажом знаний и опытом. Они уже помогают эффективно защищать интересы государства на международной арене. Как рассказал Дастан Смагулов, для этой работы требуются специалисты с сильным практическим опытом в области налоговой, экологической, административно-процессуальной и других отраслей права. – Уже сегодня многим казахстанским фирмам и экспертам в различных отраслях права удалось проявить свою конкурентоспособность на международной арене, тем самым внося вклад в защиту интересов Казахстана. Мы видим и понимаем, что отечественные фирмы имеют опыт, способный стать ключом к успеху на международной арене по разрешению споров, – подчеркнул Дастан Смагулов. Министерство намерено сформировать пул аккредитованных и не имеющих с государством конфликта интересов юристов и экспертов с качественным багажом знаний и соответствующей практикой. Именно отечественные специалисты будут привлекаться как в рамках действующих споров и процессов арбитражного и досудебного регулирования споров, так и в качестве доверенных профессионалов, к которым можно обратиться за компетентным мнением. Более того, они уже активно участвуют в международных арбитражах и набираются опыта, уточнил заместитель директора департамента по защите имущественных прав государства МЮ РК Ерлан Мусабаев. – В отличие от судов общей юрисдикции эти арбитражи основаны на принципах конфиденциальности. Именно поэтому инвесторы обращаются в арбитраж, а не в суд. Их внутренняя коммерческая тайна будет сохранена, – пояснил Ерлан Мусабаев. Как отметили спикеры, в Казахстане сформировалась плеяда сильных юристов, готовых участвовать в комплексных международных спорах и защите интересов государства в арбитражах, поэтому в ведомстве считают верным развивать и использовать данный потенциал. #защита #брифинг #государство #СЦК #юристы #министерство юстиции #международный арбитраж