Все останется в тайне

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Марина Демченко

Министерство юстиции РК привлекает отечественных юристов для защиты интересов государства за рубежом.

фото предоставлено СЦК

– Министерство юстиции, будучи ответственным за обеспечение защиты и представление интересов страны в иностранных арбитражах, государственных и судебных органах, продуктивно имплементирует курс на рациональное расходование бюджетных средств, – сообщил заместитель директора департамента по защите имущественных прав государства МЮ РК Дас­тан Смагулов в ходе брифинга на площадке СЦК.

Он отметил, что проблемы представления и защиты интересов Правительства Казахстана за рубежом впервые за годы независимости обсудили на первой Международной прак­тической конференции под председательством министра юстиции РК Азамата Ескарае­ва. Спикерами мероприятия, прошедшего на прошлой неделе, выступили представители ведущих международных и казахстанских юридических фирм. Это эксперты с богатым багажом знаний и опытом. Они уже помогают эффективно защищать интересы государства на международной арене.

Как рассказал Дастан Смагулов, для этой работы требуются специалисты с сильным прак­тическим опытом в облас­ти налоговой, экологической, адми­нистративно-процессуальной и других отраслей права.

– Уже сегодня многим казахстанским фирмам и экспертам в различных отраслях права удалось проявить свою конкурентоспособность на международной арене, тем самым внося вклад в защиту интересов Казахстана. Мы видим и понимаем, что отечест­венные фирмы имеют опыт, способный стать ключом к успеху на международной арене по разрешению споров, – подчерк­нул Дастан Смагулов.

Министерство намерено сформировать пул аккредитованных и не имеющих с государством конфликта интересов юристов и экспертов с качественным багажом знаний и соответствующей практикой. Именно отечественные специалисты будут привлекаться как в рамках действующих споров и процессов арбитражного и досудебного регулирования споров, так и в качестве доверенных профессионалов, к которым можно обратиться за компетентным мнением.

Более того, они уже активно участвуют в международных арбитражах и набираются опыта, уточнил заместитель директора департамента по защите имущественных прав государства МЮ РК Ерлан Мусабаев.

– В отличие от судов общей юрисдикции эти арбитражи основаны на принципах конфиденциальности. Именно поэтому инвесторы обращаются в арбитраж, а не в суд. Их внутренняя коммерческая тайна будет сохранена, – пояс­нил Ерлан Мусабаев.

Как отметили спикеры, в Казахстане сформировалась плеяда сильных юристов, готовых участвовать в комплекс­ных международных спорах и защите интересов государства в арбитражах, поэтому в ведомстве считают верным развивать и использовать данный потенциал.

#защита #брифинг #государство #СЦК #юристы #министерство юстиции #международный арбитраж

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