Все тойханы будут охранять полицейские в Туркестанской области
Во избежание распространения коронавируса все более 500 тойханов, расположенных на территории Туркестанской области, будут охранять сотрудники полиции. Такое решение было принято на недельном заседании под председательством акима области Умирзака Шукеева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Умирзак Шукеев поручил усилить контроль за ходом вакцинации и работой мобильных групп.
"Перед каждой тойханой нужно поставить по одному полицейскому. Это, вероятно, будет эффективным способом предотвратить распространение болезни. Надо попробовать и этот путь борьбы. Поручаю усилить борьбу за недопущение распространения коронавируса", - подчеркнул аким области.
Усилен мониторинг мобильных групп по контролю за выполнением требований карантинного режима. В результате за последнюю неделю выявлено 115 запрещенных семейных, праздничных мероприятий.
С начала года 127 мобильных групп, сформированных по области, посетили более 190 тыс. объектов. Составлено около 3,5 тыс. протоколов, наложены штрафы.
При необходимости в регионе есть возможность довести количество инфекционных коек до 6 тысяч, добавили в областном акимате.