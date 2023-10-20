Всемирная туристская организация признала казахстанское село лучшей туристической деревней

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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Всемирная туристская организация ЮНВТО признала казахстанское село Саты лучшей туристической деревней. Генеральная ассамблея, где состоялось вручение награды Best Tourism Villages by UNWTO 2023, прошла в соседнем Самарканде (Узбекистан), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта РК

Фото: пресс-служба МТС РК

Отметим, что программа ЮНВТО «Лучшие туристические деревни» была запущена в 2021 году. Она направлена на то, чтобы сделать туризм движущей силой развития и благополучия сельских территорий.

Саты расположен в национальном парке «Көлсай көлдері» (Алматинская область), где туристскими магнитами являются одноименная группа озер и озеро Каинды.

На сегодня Саты является лидером по количеству гостевых домов, что является результатом постоянного вовлечения местных жителей.

Помимо этого, за последние 5 лет здесь созданы удобные маршруты и прогулочные тропы, проложена дорога к нижнему Кольсаю, по всему району появилось множество скамеек, беседок и причалов. Со смотровой площадки открывается панорамный вид на водоемы.

«Для распространения успешного опыта Саты в Казахстане проводятся информационные туры для казахстанских туроператоров и владельцев гостевых домов из других регионов, обучающие тренинги и семинары. По данным на 2023 год, в Саты функционируют 90 гостевых домов и 30 гостиниц. По сравнению с 2019 годом эти цифры выросли вдвое. Большинство местных жителей занимаются туристским бизнесом», – отметил вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев.

Добавим, что в 2020 году Саты был удостоен награды как лучшее направление туризма, основанного на местных сообществах, по версии крупного международного путеводителя Lonely Planet.

#село #награда #туризм #Алматинская область #Саты #ЮНВТО

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