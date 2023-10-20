Всемирная туристская организация признала казахстанское село лучшей туристической деревней

Всемирная туристская организация ЮНВТО признала казахстанское село Саты лучшей туристической деревней. Генеральная ассамблея, где состоялось вручение награды Best Tourism Villages by UNWTO 2023, прошла в соседнем Самарканде (Узбекистан), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта РК

Фото: пресс-служба МТС РК

Отметим, что программа ЮНВТО «Лучшие туристические деревни» была запущена в 2021 году. Она направлена на то, чтобы сделать туризм движущей силой развития и благополучия сельских территорий.

Саты расположен в национальном парке «Көлсай көлдері» (Алматинская область), где туристскими магнитами являются одноименная группа озер и озеро Каинды.

На сегодня Саты является лидером по количеству гостевых домов, что является результатом постоянного вовлечения местных жителей.

Помимо этого, за последние 5 лет здесь созданы удобные маршруты и прогулочные тропы, проложена дорога к нижнему Кольсаю, по всему району появилось множество скамеек, беседок и причалов. Со смотровой площадки открывается панорамный вид на водоемы.

«Для распространения успешного опыта Саты в Казахстане проводятся информационные туры для казахстанских туроператоров и владельцев гостевых домов из других регионов, обучающие тренинги и семинары. По данным на 2023 год, в Саты функционируют 90 гостевых домов и 30 гостиниц. По сравнению с 2019 годом эти цифры выросли вдвое. Большинство местных жителей занимаются туристским бизнесом», – отметил вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев.

Добавим, что в 2020 году Саты был удостоен награды как лучшее направление туризма, основанного на местных сообществах, по версии крупного международного путеводителя Lonely Planet.