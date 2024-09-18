Всемирно известный путешественник переплыл Каспийское море

Фото: azertag.az

Британский путешественник Карл Бушби рассказал о своем заплыве из Казахстана в Азербайджан по Каспийскому морю, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Аzertag

Морской заплыв стартовал с побережья около города Актау. Чтобы доплыть до Азербайджана, потребовался 41 день, в течение которых было преодолено 288 километров.

«К счастью, мы не столкнулись с какими-либо трудностями или проблемами. Нам повезло, что погода была замечательной. Ничто не мешало нам плыть», – рассказал путешественник.

Компанию Карлу Бушби составили американка Анджела Максвелл и двое юных азербайджанских пловцов – 15-кратные чемпионы республики Анастасия Боборкина и Абдуррахман Рустамов.

Британец Карл Бушби и американка Анджела Максвелл – путешественники, исследующие все уголки мира. Карл Бушби приступил к этой миссии в ноябре 1998 года, преодолев расстояние в 38 тыс. километров. Его коллега Анджела Максвелл за последние 7 лет побывала на четырех континентах – 14 странах и в общей сложности преодолела 32 тыс. 186 километров по пустыням и заснеженным горам.