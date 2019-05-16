​Всесторонне и объективно

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Ануар Калмыков

Министр иностранных дел РК Бейбут Атамкулов провел встречу с главой миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами в Казахстане Уршулой Гацек.

Глава МИД РК отметил преем­ственность, предсказуемость и стабильность политики Казахстана, твердую приверженность руководства страны демократическим ценностям, проведению честных, открытых и справедливых выборов. Он также подчеркнул конкурентный характер развернувшейся в стране избирательной кампании, участие в которой в качестве кандидатов принимают 7 человек, в том числе одна женщина.

Упомянув о своей недавней встрече с директором БДИПЧ/ОБСЕ Ингибьёрг Гисладоттир в Варшаве, глава МИД заверил в готовности казахстанской стороны и далее оказывать необходимое содействие миссии бюро в процессе наблюдения за выборами.

В ходе беседы Уршула Гацек положительно оценила сотрудничество с государственными органами Казахстана, прежде всего с Центральной избирательной комиссией и Минис­терством иностранных дел, по организации работы миссии БДИПЧ/ОБСЕ на данном этапе.

Она также выразила уверенность, что возглавляемая ею миссия, включающая штаб, 22 долгосрочных и, как ожидается, 300 краткосрочных наблюдателей, сможет оценить электоральный процесс всеобъемлюще, беспристрастно и эффективно, в соответствии с едиными критериями, применяемыми БДИПЧ во всех государствах – участниках ОБСЕ.

Уршула Гацек сообщила, что планирует провести встречи со всеми кандидатами в Президенты и руководством их штабов. Опытный дипломат и политик, успешно участвовавшая в выборных кампаниях в Польше в национальный парламент страны и Европейский парламент, а также руководившая миссиями по наблюдению за выборами БДИПЧ в ряде стран, отметила, что накопленный опыт позволяет ей оценивать процессы всесторонне и объек­тивно.

В целом МИД продолжает активную работу с международными организациями и центральными избирательными комиссиями зарубежных стран по вопросу направления наблюдателей на президентские выборы в Казахстане. Кроме ОБСЕ, ожидаются миссии наблюдателей от таких международных организаций, как СНГ, ОИС, ШОС, ССТГ, ТюркПА.

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