Вспышка кори в Астане: детский стационар перегружен на 111%

Здравоохранение
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Астане наблюдается рост заболеваемости корью. Большая часть заболевших – непривитые дети. Однако среди больных также есть и взрослые, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы

Фото: Kazpravda.kz

На сегодня детский инфекционный стационар перегружен на 111%. Коечная мощность многопрофильной городской детской больницы №3 составляет 300 мест. Однако с ростом поступающих с сезонными инфекционными заболеваниями, в частности с корью, мощность увеличили до 557 коек плюс 20 реанимационных.

«Многие родители до сих пор не понимают, насколько опасна корь. По каким-то своим личным убеждениям отказываются от вакцинации детей, опираются на недостоверные факты. А ведь болезнь опасна еще ввиду возможности развития других осложнений. Корь у переболевшего ребенка в будущем может вызвать серьезные последствия, как отек головного мозга, абсцесс легких, привести к глухоте», – говорит заведующая инфекционным отделением №6 Гульмира Нуртазина.

По данным больницы, все дети в реанимации с корью находятся под аппаратом ИВЛ.

«Сейчас у нас в больнице среди госпитализированных детей 96% непривитые, и все они "сложные". 6 пациентов с корью лежат в реанимации, четверо из них в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом, критическом состоянии.

Сейчас родители этих детей забили тревогу, паникуют и переживают за своих детей. Очень жаль, что поняли они это только сейчас, когда их дети находятся в тяжелом состоянии, и они не в силах им помочь», – отмечает заведующая отделением реанимации МГДБ №3 Екатерина Булатова.

По информации медиков, в основном болеют дети до 14 лет. Также среди взрослых корь встречается у тех, кто ни разу не получал прививку от вируса либо не ревакцинировался согласно календарю прививок. Врачи отмечают, что если раньше корью заболевали в основном дети от года, то сейчас среди заболевших есть малыши в возрасте 5-6 месяцев.

Корь – вакциноуправляемый вирус. Здоровье и жизнь ребенка можно спасти с помощью прививки, напоминают врачи.

Напомним, 6 ноября в Казахстане началась дополнительная вакцинация от кори. 23 ноября в страну доставили 500 тысяч доз вакцины от ККП.

Рост заболеваемости корью зафиксирован и в Алматы. По данным на 22 ноября, коечный фонд мегаполиса занят на 90%. 

Ранее врач высказала мнение, что необоснованные медотводы подвергли риску жизни детей.

#дети #Астана #больница #корь

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