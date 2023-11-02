Минздрав проведет дополнительную вакцинацию от кори

Для обуздания ситуации главный госсанврач решил дополнительно провакцинировать детей от 6 до 11 месяцев и от 2 до 5 лет

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Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, отвечая на вопросы журналистов в Сенате, прокоммнетировал ситуацию со вспышкой кори в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его информации, на сегодня в целом за этот год зарегистрировано 11 тысяч случаев кори.

«Самый острый вопрос стоит в Шымкенте, Алматы, Алматинской и Жамбылской областях. В целом мы видим, что 83 процента всех заболевших корью являются дети от 0 до 14 лет. Из них 85 процентов не прошли необходимую вакцинацию. Большинство из невакцинированных имеют или медицинский отвод, или некоторые получают неправильную недостоверную информацию из социальных сетей и интернета. В этой связи имеет место быть и отказ родителей от вакцинации. Для того, чтобы обуздать эту ситуацию, главный государственный санврач принял решение о проведении дополнительной вакцинации для детей от 6 до 11 месяцев. Кроме того, будет дополнительная вакцинация от 2 до 5 лет», - сказал вице-министр.

Между тем, журналисты уточнили, идет ли речь о вспышке кори.

«Данный подъем заболеваемости корью происходит не только в Казахстане, но практически по всему миру, и одной из основных причин, как было уже озвучено, являлось выпадение проведения вакцинации во время противопандемийных мероприятий», - пояснил Султангазиев.

Также, по его словам, рост заболеваемости именно в Шымкенте, Алматы, Алматинской и Жамбылской областях связан с густонаселенностью этих регионов.