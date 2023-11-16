Необоснованные медотводы подвергли риску жизни детей – врач о вспышке кори в Казахстане

Невролог-реабилитолог, кандидат медицинских наук Асия Ризванова рассказала корреспонденту Kazpravda.kz , почему в Казахстане произошла вспышка кори, с какими осложнениями борются переболевшие дети, есть ли в этом вина врачей и почему некоторые родители заблуждаются насчет вакцинации

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Какова ситуация по заболеваемости корью в республике

По данным Минздрава, с начала года в РК зарегистрировано 13 103 случая кори, из них 83% (10864) – среди детей до 14 лет, 2,9% (385) – подростков, 14,1% (1854) – взрослых (по данным на 10 ноября).

Случаи кори зарегистрированы во всех регионах страны, повышенный уровень наблюдается в Шымкенте – 2 283 случаев, Алматы – 2 217 случаев, Жамбылской – 1 605 случаев, Алматинской – 1215, и Атырауской областях – 940 случаев.

По состоянию на 1 ноября т.г. на стационарном лечении от кори в столице находилось 242 пациента, 174 из них – дети. В области Улытау подтверждено 25 случаев этой инфекции.

Ежедневно статистика заболеваемости увеличивается.

Корь – опасное инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Оно начинается с повышения температуры, головной боли, кашля, насморка. Весьма типично поражение глаз – слезотечение, конъюнктивит. Описанные симптомы, напоминающие ОРВИ, сохраняются 2-3 дня (иногда 5-6 дней), после чего появляется сыпь – розовые пятнышки, которые, сливаясь друг с другом, превращаются в пятна и, появившись вначале на голове (за ушами, на лице), медленно опускаются вниз и в течение двух-трех дней добираются до ног.

Фото: divero.com.ua

По словам врачей, никаких специальных средств для лечения кори нет, поэтому избежать заболевания может помочь только вакцинация, которая создает иммунитет против кори на более чем 20 лет.

В Казахстане плановая вакцинация детей против кори проводится в возрасте 12-15 месяцев и повторно – в 6 лет. Графики вакцинации зависят оттого, как иммунная система реагирует на вакцины в разном возрасте и когда люди подвергаются наибольшему риску заболевания.

Резкий рост заболеваемости корью в стране, как сообщила замглавы комитета санэпидконтроля МЗ РК Зауре Ахметова на брифинге в СЦК, формируется за счет непривитых детей, доля которых составила 84% от числа заболевших детей.

Поэтому в 6 ноября по всей стране стартовала дополнительная массовая иммунизация детей в возрасте 6-11 месяцев и 29 дней.

Почему в Казахстане произошла вспышка кори

Как пояснила врач Асия Ризванова, детские заболевания, которые распространяются очень быстро и имеют тяжелые последствия, вплоть до смертельного исхода благодаря ученым предотвращаются с помощью вакцин. Они защищают детей от многих инфекций, которые могут привести к инвалидности.

По ее словам, Казахстан несколько лет назад стал страной, свободной от полиомиелита только благодаря массовой иммунизации.

«Ситуация по кори в настоящий момент очень серьезная, потому что число заболевших, по последним данным, достигло 14,5 тысяч человек, и оно растет каждый день, большая часть заболевших – дети до 15-ти лет. 70% заболевших детей ранее не получили противокоревую вакцину, которую нужно сделать согласно графику в 1 год и в 6 лет», – сообщила врач.

Она отметила, что корь относится к одной из 20 вакциноуправляемых инфекций, благодаря чему можно вырабатывать коллективный иммунитет. Это означает, что если бы 95% детей были бы привиты, то вспышки кори можно было бы избежать.

Невролог-реабилитолог, кандидат медицинских наук Асия Ризванова, фото из личного архива

«Пусть лучше переболеет, чем делать прививку!»

Таким подходом, по словам врача, руководствуются та часть родителей, не желающих вакцинировать своих детей. Однако, по информации врача, легких форм кори сейчас практически нет, в основном это – среднетяжелые формы с осложнениями в виде потери слуха, зрения, судорог или параличей.

«Корь – заболевание с индексом «заразности» 90% и встреча не привитого ребенка с этим вирусом однозначно приведет к заболеванию.

С большой вероятностью непривитый ребенок заболеет, и тогда родителям придется покупать лекарства, и надеяться на то, что риск осложнений обойдет стороной. Кроме того, многим работающим мамам придется надолго выпасть из рабочего режима, перечисляет врач. К тому же нет никакой гарантии что вирус «не выстрелит» в будущем. Он может притаиться в организме на много лет и вызывать в дальнейшем смертельное заболевание – подострый склерозирующий панэнцефалит.

Отказываясь от вакцинации, родители, к сожалению, выпустили коревой вирус на свободу», - убеждена Асия Ризванова.

По ее мнению, увеличение заболеваемости будет приводить не только к экономическим затратам, но и к снижению индекса здоровья населения, и к увеличению инвалидности в целом.

Есть ли смысл прививаться прямо сейчас

По словам врача, чтобы иммунная система с первых дней начала вырабатывать защиту против вируса, нужно прививать ребенка сегодня и сейчас.

«Но если вы были в контакте с заболевшим корью, то разрешено прививаться в первые 72 часа, это «окно», когда вирус не начал «активничать». Если не успели привиться в этот период, то нужно быть под наблюдением в течении 21-28 дней а затем привиться.

Это поможет защитить не только ребенка, но и других малышей, которых по медицинским показаниям нельзя прививать на данный момент», – пояснила она.

Почему родители не вакцинируют детей

В том, что сейчас так много детей не получают прививки, отчасти виноваты и сами медики, которые в силу «как бы чего не вышло», пишут необоснованный медицинский отвод, полагает врач.

«Конечно, сейчас болеет и взрослое население, но среди них число тяжелых форм, осложнений и смертельных исходов гораздо меньше. Это и понятно, потому что иммунная система взрослого натренирована гораздо лучше, чем у детей. К тому же в пору детства нынешнего поколения родителей, они все получали прививки, а наши родители не сомневались в их необходимости», - отметила Асия Ризванова.

По ее словам, сейчас много информации по поводу прививок, их состава, побочных действий и осложнений.

Но врач напоминает, что перед выпуском вакцины, проводятся длительные исследования, далее органы контроля проверяют безопасность, эффективность и побочные действия. Созданы специальные комитеты, которые анализируют эти факторы и обратную связь от населения, чтобы в случае необходимости отозвать препарат из оборота.

Также некоторые убеждены, что в вакцинах содержится ртуть и это опасно. Да, действительно некоторые вакцины содержат ртуть, как консервант, но ее количество очень мало и эквивалентно количеству в съеденной рыбе или во вдыхаемом воздухе около электростанции или завода.

Откуда взялся миф о том, что прививки могут привести к развитию аутизма

Начало этой «байке» было положено в 1998 году, когда известный медицинский журнал опубликовал статью о взаимосвязи прививки от кори, краснухи и паротита и возникновении аутизма после вакцинации.

Позже, когда медицинская общественность стала требовать подтверждающие факты, было выяснено, что статью заказали производители альтернативной вакцины. Журнал выпустил опровержение, а миф остался до сих пор.

Что еще нужно знать родителям

- Прививки не нагружают иммунитет, а наоборот, тренируют клетки иммунной системы для выработки оборонительных антител. Нагрузка на иммунитет в момент вакцинации ничтожно мала в сравнении в той, что мы испытываем, например, во время посещения многолюдного торгового центра.

- После прививки могут быть поствакцинальные реакции или побочные действия, как и у любого препарата. Процент осложнений от прививки ничтожно мал: 1 случай из 100 тыс.

- Вакцины хорошо переносятся при любых аллергиях, кроме анафилаксии. Острые аллергические реакции являются временным противопоказанием.

- Аллергия и атопический дерматит не входят в этот список. Со всеми противопоказаниями к вакцинации можно ознакомиться в приказе министра здравоохранения РК (от 21 октября 2020 года № ҚР ДСМ-146/2020 «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок»).

- Прививка не гарантирует 100% защиту от болезни. Но, вакцинированный ребенок, если и заболеет, то переболеет быстро и легко.

Со всех углов антиваксеры пугают родителей абсолютно бездоказательными фактами об осложнениях от прививок. За их «пламенными» речами стоят либо медицинская неграмотность, или системная ошибка мышления, уверена специалист.

«Я на своих консультациях вижу тяжелых деток после осложнений от кори. И мамы почему-то уверены в том, что вот их-то точно «пронесет» и именно их детей корь не коснется. Поэтому я призываю родителей прислушаться к голосу разума, доводам доказательной медицины и своевременно проходить вакцинацию», – заключила Асия Ризванова.