Выбор профессии - узловой момент в жизни человека

Профессия – один из важнейших аспектов нашей жизни. Работа по специальности является не только материальным, но и моральным источником существования, она требует определенной подготовки и ответственности. Если сделан верный выбор, то человек может попасть и находится в том, что сэр Кен Робинсон называет «своим элементом».

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Выбор профессии — это не просто учеба и получение диплома, часто это и выбор жизненного пути. Поэтому при определении перспектив и абитуриенту, и родителям лучше «семь раз отмерить и один раз отрезать». Для этого нужно выбрать правильное направление, а задача эта далеко не такая простая. Знаток своего дела всегда будет востребован, специалист ценится и любит выбранное им направление. Несомненно, в выборе профессии каждый человек должен опираться на свои интересы, способности, склонности, желания. Я часто прошу студентов проводить каждые несколько лет после выпуска «тест на миллион долларов». Я прошу их представить, что у них, допустим, на счету десять миллионов долларов. В этом случае, поменяли бы они свою профессию (в общем, не конкретную работу на данный момент)? Если ответ – «нет», то значит они сделали верный выбор.

Любая профессия имеет свои особенности и требования. При выборе нужно учитывать такие аспекты, как востребованность профессии и ее престиж; перспективы карьерного роста; условия труда, средняя заработная плата и так далее. Немаловажно наличие условий для самореализации, раскрытия потенциала. И, конечно, при выборе профессии надо учитывать свои интеллектуальные способности, возможности для поступления в тот или иной вуз, на ту или иную образовательную программу. Здесь на помощь могут прийти знакомые и родственники, уже работающие в данной сфере. Несмотря на то, что карьерное руководство и профессиональная ориентация еще не так развиты в школах, у каждого из нас (в первую очередь – у родителей абитуриента) есть достаточно серьезный «социальный капитал», на который можно положиться. Но для этого родители должны играть более активную роль, устраивая так называемые «информационные интервью» для своих детей с родственниками, сотрудниками, друзьями.

Часто старшеклассники не уделяют должного внимания и времени выбору будущей профессии. Чем раньше начинают они об этом думать, тем лучше. В противном случаем, может оказаться как в той притче, в которой приносят новорожденного ребенка к мудрецу и спрашивают, когда нужно начинать воспитывать малыша. На что старец им отвечает, что они опоздали с началом воспитания, как минимум, на девять месяцев.

Для выбора профессии необходимо время, нужна рефлексия. Надо целенаправленно думать о своих слабых и сильных чертах, об особенностях своего характера. Например, полезным в определении сильных черт индивидуума может оказаться тест Strengths Quest Дона Клифтона. Общепринятым тестом по определению особенностей характера является классический тест, основанный на типологии великого психолога Карла Юнга и Изабель Бриггс Майерс. В целом, есть огромное количество психологических тестов, помогающих выяснить, к какому роду деятельности больше подходит каждый отдельных психотип. Смысла перечислять их нет, нужно воспользоваться этим большим разнообразием.

Раз уж заговорил о рефлексии, то не могу не остановиться на одной ключевой проблеме. У каждого из нас есть целый рой различных стереотипов поведения и восприятия, навязанных социумом и зачастую нашими близкими, которых мы любим и уважаем. Это и приводит к большой трагедии некоторых молодых людей, которые обучаются на ненавистной или безразличной им специальности, получают диплом, и в лучшем случае – работают не по профилю. В худшем – тянут лямку ненавистной профессии, отравляя жизнь себе и окружающим. Поэтому, когда мне доводится встречаться со школьниками, я их очень прошу выбирать профессию «по душе». Это очень легко проверить; позвольте привести пример. Допустим, Арман хочет стать писателем. Он мечтает о всемирной славе, Пулитцеровской премии, поклонниках и сьемках голливудских фильмов по его романам. Неплохое стремление, правда ведь? Но есть одна серьезная проблема – стоит пройти полчаса-час после того, как Арман садится за творчество, у него находится множество причин заняться чем-нибудь другим. То есть, если Арман мог бы признаться себе честно, то понял бы, что писать ему не очень-то и нравится. Как сказал один умный человек, многие хотят стать писателем, но единицы – по-настоящему хотят писать. То есть, нужно выбирать не столько профессию, сколько род деятельности, то, что ты хочешь делать , а не то, кем ты хочешь стать.

Правильный выбор профессии – это уверенность, душевное равновесие и материальное благополучие в долгой профессиональной жизни. Необходимо выбрать профессию, нужную не только самому, но и всему обществу, чтобы потом можно было трудоустроиться по специальности. Например, профессия педагога, одна из самых древнейших, была и будет востребована во все времена, так как именно знания всегда двигали человечество вперед.

Конечно, очень важны социальная значимость той или иной специальности и моральное удовлетворение от нее. Многие люди хотят не просто работать, но и приносить пользу обществу. Это в первую очередь относится к педагогике, к профессии учителя.

Каждый человек обладает определенными личными качествами, влияющими на его успехи в какой-либо сфере. Это может быть отличная память, комплексное мышление, богатое воображение и другие умственные способности, которые носят как генетический характер, так и во многом зависят от воспитания, образования и жизненного опыта.

Правильно выбрать профессию, найти достойное место в обществе далеко не просто. Прежде, чем сделать выбор, честно ответьте на вопрос: «Что Вы ожидаете от своей будущей профессии». От этого зависит очень многое.

Все профессии очень важны: одни требуют математических способностей, другие - творчества, а третьи - физической подготовки. Нет хороших или плохих профессий, есть только те, которые вам нравятся или не нравятся. Поскольку в жизни все взаимосвязано, правильно подобранная профессия затрагивает все сферы жизни. Чем успешнее выбор, тем интереснее и удачливее будет жизненный путь.

Сегодня глобализация позволяет учитывать мировую статистику актуальных и востребованных профессий. Университет Вуллонгонг и австралийский департамент занятости провели исследование, в рамках которого определили самые востребованные и актуальные профессии 2023 года. Так, сейчас ощущается острая нехватка специалистов в образовательной сфере. Особенно высок спрос на педагогические кадры и также актуальны разработчики программ обучения. Увлеченные, знающие и хорошо подготовленные учителя всегда будут востребованы.

Из исследования востребованных профессий в топ-4 вошли педагогические профессии, 3 - учителя начальных классов (Primary School Teachers), 9 - учителя средней школы, 10 - учителя школы (School Teachers), 12 - педагоги дошкольного образования (Early Childhood Teachers).

Учителя - это люди, которые любят и понимают детей, хотят работать с ними, чтобы заложить им твердую основу для будущей жизни. В этом таким людям помогут именно педагогические вузы, которые и призваны готовить высококвалифицированных специалистов для одной из важнейших сфер жизнедеятельности. Сейчас нашим вузом реализуется проект педагогических классов, где наши преподаватели дают старшеклассникам представление о педагогической профессии, таким образом создавая ценный фундамент для понимания того, стоит ли выбирать профессию учителя.

Будущее - за образованием. Тотальная цифровизация и другие глобальные процессы вносят свои коррективы в рынок труда и нашей страны. Самые востребованные в ближайшие семь лет профессии в Казахстане известны. Больше всего вакансий ожидается в сферах образования, сельского хозяйства и торговли. Причем, профессия учителя, который дает базовые знания по всем предметам, играет в этих областях самую важную роль.

Также важна материальная сторона любой профессии, игнорировать это – значит, обманывать самих себя. Понимая это, правительство в последние годы значительно повысило зарплату педагогов, количество образовательных грантов, стипендии обучающихся на педагогических образовательных программах. Этот процесс продолжается, и мы видим его результаты - педагогические вузы вновь стали престижными у молодежи.

В заключение, хотел бы попросить нашу молодежь ответственно подходить к выбору будущей профессии. Это узловой момент жизни каждого человека, нужно его не упустить и со всей серьезностью подойти к выбору. А успешное обучение в вузе позволит стать квалифицированным специалистом, знания и навыки которого ценятся на рынке труда, приносят моральное и материальное удовлетворение.