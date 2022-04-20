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Взгляд изнутри
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

В Усть-Каменогорске в помощь онкологам начал действовать компьютерный томограф-симулятор.

Новый КТ на 32 среза пополнил оснащение многопрофильного центра онкологии и хирургии. Аппарат является помощником врачей в случаях, когда необходима лучевая терапия. Как пояснили в онкоцентре, при КТ-симуляции специалисты выбирают, как лучше разместить больного, какие зоны подвергать облучению и в каких дозах.

– Больного укладывают, на кожу наносят ориентировочные точки, – рассказали в цент­ре. – Полученные изображения передаются в систему 3D-планирования и затем используются в ходе сеанса лучевой терапии.

По словам специалистов, КТ-симуляция необходима при планировании разового облучения высокой дозой и с высокой точностью. Такой подход позволяет устранить новообразование за один сеанс, без хирургического вмешательства, помочь больным, ранее считавшимся неизлечимыми. У врача перед глазами, по сути, трехмерная модель опухоли, он знает, где ее центр, периферические точки. Может составить геометрические проекции излучения. Образно говоря, видит «врага» изнутри.

– Аппарат дает изображения высокого качества и таким образом минимизирует возможные побочные реакции в ходе лучевой терапии, – отметила заведующая отделением радиационной онкологии Айгерим Темирханова. – Он оснащен сверхточной лазерной системой дистанционного управления, а также планшетом, который показывает, как расположить пациента. Это лучшее оборудование, которое на сегодня есть в мире.

Как подчеркнули в онкоцентре, метод планирования лечения с помощью КТ-симулятора давно апробирован в клиниках США и Израиля. Он применяется при раке молочной железы, новообразованиях в легких, опухолях шеи, мозга, предстательной железы и других патологиях. В целом усиление диагностической базы позволит медцентру улучшить качество лечебной помощи жителям области как в плановом, так и в экстренном порядке.

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