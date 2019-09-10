В Туркестане на территории гостиницы "Royal Grand Hotel" по ул. Саттарханова произошло возгорание автомобиля "ЗИЛ" с последующим взрывом газового баллона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
Отмечается, что "ЗИЛ" осуществлял перевозку газовых баллонов.
"В результате взрыва огонь распространился на кровлю ресторана на предварительной площади 1400 кв.м. В тушении пожара задействованы 70 человек личного состава и 14 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области. Сотрудниками полиции произведено оцепление территории ресторана", – говорится в сообщении.