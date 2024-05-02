10 человек стали жертвами сильнейшего наводнения в Бразилии

Еще 21 пропал без вести, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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В штате Риу-Гранди-ду-Сул Бразилии местные власти предупредили об опасности ухудшения ситуации, сообщает Reuters.

«Мы переживаем в Риу-Гранди-ду-Сул худший момент, худшую катастрофу в нашей истории. То, что сейчас происходит в нашем штате, абсолютно абсурдно и чрезвычайно серьезно. И, к сожалению, будет еще хуже», — заявил губернатор пострадавшего штата Эдуардо Лейте.

По данным агентства, он обратился к президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве с просьбой направить в районы, пострадавшие от наводнения, «всю доступную федеральную помощь», включая поддержку вооруженных сил.

«Ураганы вызвали самые масштабные разрушения в штате за последние годы, оставив несколько городов изолированными после того, как рухнули мосты и были разрушены дороги из-за наводнений и оползней», — добавил Лейте.

Как указано, по меньшей мере 114 муниципалитетов было затоплено, власти пытаются эвакуировать более 3,4 тыс. граждан, оказавшихся в ловушке из-за критического повышения уровня рек в результате длительных проливных дождей.

Ранее, 22 апреля, на юге Китая произошло сильнейшее за 50 лет наводнение. В результате было эвакуировано более 83 тыс. человек. Также, по меньшей мере 1,16 млн домохозяйств лишились электроэнергии из-за ураганов, а более 1 тыс. школ закрыли.

Наводнение произошло из-за проливных дождей и ураганов, в результате которых в гористой местности начались оползни, а уровень рек превысил критическую отметку.