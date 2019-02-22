Как отметил продюсер сериала, директор АФ АО «РТРК «Қазақстан» Ернур Бурахан, проект реализуется в рамках Года молодежи, а также в честь 150-летия Актобе при поддержке руководства АО «РТРК «Қазақстан».

Welcome to Aqtobe расскажет о жизни, дружбе, о становлении настоящей дружбы, искренней любви и предательстве, покажет в целом актуальные проблемы студенческой молодежи. Герои сериала, их 8, приехали в Актобе из районных центров, городов Казахстана и даже из-за рубежа. Основные действия картины происходят в двух комнатах студенческого общежития, в одной из которых проживают четверо парней, в другой – четыре девушки. Герои попадают в различные ситуации и по-разному реагируют на происходящее. В течение 10 серий будут раскрыты характер и судьба каждого действующего лица, зрители смогут узнать личность каждого из них, судя по их поступкам.

Автором идеи является Азамат Айнагулов, сценарий написан Оркеном Мукаковым. Это стопроцентный актюбинский продукт. Создатели фильма стараются сделать его оригинальным и интерес­ным. Одним из принципиальных условий руководства проекта было то, чтобы он был создан именно в Актобе и снимались в нем только актюбинские актеры. В кастинге участвовали 180 ребят.

– Мы уже отсняли первую серию, все получается достаточно неплохо. Над фильмом работает команда из профессионалов. В мае-июне 2019 года мы покажем первый сезон. Если продукт понравится нашему зрителю, возможно, проект будет продолжен. Наша целевая аудитория 15–45 лет. Я думаю, что Актобе давно созрел для создания художественных фильмов, все предпосылки для этого есть, – поделился планами режиссер проекта Марат Телеуов.

Сериал будет транслироваться на казахском языке с русскими субтитрами.