Яблоневый сад превратили в наркоплантацию в Алматинской области

Полицейские обнаружили плантацию конопли в яблоневом саду в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

При воздушной разведке в Алматинской области сотрудники по противодействию наркопреступности недалеко от села Тургень обнаружили плантацию индийской конопли. Ее высадили в яблоневом саду на 15 гектарах. Наркосодержащие растения, надежно укрытые между рядами плодовых деревьев, получали обильный полив и уход.

Как пояснили в ведомстве, к таким уловкам преступники часто прибегают, чтобы скрыть наркопосевы. Нередко их маскируют за периметром высаженной кукурузы, плодовых деревьев и других агрокультур. Поэтому часто распознать культивированную коноплю можно именно поздней осенью, когда растения сбрасывают листву.

Владельцем земельного участка оказался местный житель, ранее судимый за наркопреступление.

«Всего изъято более 900 кустов индийской конопли общим весом 2,8 тонны. От своих дикорастущих собратьев этот сорт конопли отличают большая длина (до 4 метров), и вес куста, который достигает 10 кг. Оптовая стоимость на «черном» рынке килограмма такой марихуаны достигает полумиллиона тенге», – сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов.

Специальная операция МВД «Қарасора» по пресечению преступлений, связанных со сбором, культивированием и сбытом наркосодержащих растений, длится весь период активного роста конопли – с июня до конца октября.

За период операции «Қарасора» полиция выявила около 1 300 наркопреступлений, из них около 600 фактов сбыта наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 29 тонн наркотиков, в том числе 61 кг героина, около 200 кг гашиша, 1,6 тонны маковой соломки, 5 кг опийного мака, 27 тонн марихуаны. Ликвидировано 16 нарколабораторий, изъят 71 кг «синтетики».