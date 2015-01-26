Япония обсудит с Иорданией обмен террористки на заложника ИГ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал указание активизировать консультации с Иорданией, где в заключении находится террористка-смертница, которую боевики группировки "Исламское государство" требуют обменять на находящегося в их руках японского журналиста Кэндзи Гото, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Как сообщает агентство, Синдзо Абэ провел по этому вопросу экстренную встречу с министрами своего кабинета.
Генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга на пресс-конференции в Токио подтвердил сегодня, что журналист "с высокой степенью вероятности" действительно находится в руках "Исламского государства" (ИГ).
20 января эта группировка распространила видео с Гото и захваченным ранее предпринимателем Харуна Юкава. Их пригрозили убить, если Токио в течение 72 часов не заплатит выкуп в размере $200 млн.
24 января в Интернете появилось видео с фотографией Кэндзи Гото, держащего в руках снимок с убитым Харуна Юкава. Журналист за кадром произнес по-английски текст, в котором обвинил японского премьера Абэ в смерти этого человека и сообщил, что ИГ изменило свои требования. Оно отказалось от денег, но настаивает на освобождении из иорданской тюрьмы приговоренной к смерти террористки по имени Саджида ар- Ришави. Она собиралась совершить в 2006 году самоподрыв в одной из гостиниц Аммана, но бомба не сработала. Саджида ар- Ришави широко известна в исламистском подполье, как полагают, она имеет тесные связи с его верхушкой.
Синдзо Абэ 25 января заявил, что вероятность убийства заложника весьма высока.
Правительство Иордании пока избегает высказываться по поводу возможности обмена. По данным японских СМИ, в этой стране сильны настроения против сделок с террористами. К тому же там ранее предлагали использовать Саджиду ар-Ришави для возможного обмена на иорданского военного летчика, который оказался в руках боевиков ИГ после крушения его самолета.