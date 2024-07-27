Ярмарка вакансий

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В парке культуры и отдыха Кызылорды в рамках совместной инициативы городского филиала молодежного ресурсного центра, центра «Мансап» и областного филиала «Жастар Рухы» прошла ярмарка вакансий «Площадь возможностей».

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как проинформировал директор молодежного ресурсного центра Медет Жорабек, выпускникам вузов и учебных заведений ТиПО и безработной молодежи областного центра было предложено 165 вакансий от 20 работодателей. В поисках работы в этот день пришли на мероприятие около 80 юношей и девушек, свыше двадцати из них получили направления и приглашения на стажировку, семерым молодым специалистам предложена постоянная работа. Специалисты АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», городского отдела сельского хозяйства и земельных отношений, городского отдела предпринимательства, промышленности и туризма и центра «Мансап» проконсультировали по юридическим вопросам, дали разъяснения по государственным программам.

#ярмарка #вакансии #Кызылорда #Жастар рухы

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