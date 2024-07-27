Ярмарка вакансий

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как проинформировал директор молодежного ресурсного центра Медет Жорабек, выпускникам вузов и учебных заведений ТиПО и безработной молодежи областного центра было предложено 165 вакансий от 20 работодателей. В поисках работы в этот день пришли на мероприятие около 80 юношей и девушек, свыше двадцати из них получили направления и приглашения на стажировку, семерым молодым специалистам предложена постоянная работа. Специалисты АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», городского отдела сельского хозяйства и земельных отношений, городского отдела предпринимательства, промышленности и туризма и центра «Мансап» проконсультировали по юридическим вопросам, дали разъяснения по государственным программам.