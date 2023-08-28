Ярмарки согдийские краски

Следует отметить, что ярмарка, которую вместе с главой братской страны посетил Президент­ Казахстана Касым-Жомарт Токаев,­ была проведена силами Согдийской области Таджикистана – самого северного и горного региона этой центральноазиатской республики. Его особенность состоит в наличии промышленных, горнодобывающих предприятий, сельскохозяйственного производства, туризма и ремесленничества.

Ярмарка, без преувеличения, стала ярким событием в жизни столицы, подарила ее жителям и гостям возможность поближе узнать братскую страну, оценить выращенные таджикскими фермерами дары земли, изделия мастеров-ремесленников, насладиться восточными мелодиями, да и просто окунуться в атмосферу восточного праздника.

…Вход на территорию ярмарки начинался со стилизованных древних восточных ворот. Их украшали яркие, необычные панно, составленные из… спелых фруктов и овощей. Из них же на таджикском языке была выложена надпись: «Хуш омадед!», что означает: «Доб­ро пожаловать!».

Уже на торговой территории предстали удивительные для глаз формы и конструкции, «строительным материалом» для которых также стали фрукты и овощи. Знаменитые «египетские пирамиды» были сложены из желтых дынь, полосатых арбузов, розово-красных тыкв. Больше всего удивил огромный красочный «ковер» из спелых абрикосов, яблок, груш, винограда… Он представлял собой некую завораживающую композицию, на которую можно было долго любоваться.

В огромном шатре раздавалось главное и почитаемое везде блюдо наших южных соседей – ароматный плов. Еще одно угощение, называемое «оши бурида» из лапши, кусочков мяса и зелени также предлагалось на ярмарке. Все названное раздавалось таджикскими друзьями бесплатно или по символической цене. Длинный ряд ремесленных товаров предлагал посетителям ковры ручной работы, картины, таджикские национальные костюмы, головные уборы, называе­мые «токи» – аналог казахской тюбетейки.

Мужчин на базаре привлек торговый ряд с ножами, саблями, кинжалами ручной работы. Ножнами и рукоятями для некоторых из этих клинков послужили обработанные рога диких животных. К слову, оценил эти сугубо мужские вещи, а затем сделал покупки и Президент Казахстана.

Людям, близким к музыке, был интересен привезенный набор таджикских национальных музыкальных инструментов. Кроме того, делегация из южной страны представила производимые у себя виды продовольствия: различные соки, вина и многое другое.

Украшением праздника и зарядом хорошего настроения стал поистине мощный, красочный музыкальный концерт из вокальных и танцевальных номеров. Артисты исполняли национальные таджикские песни и танцы. Среди них были посвященные дружбе казахстанского и таджикского народов. Кроме того, в исполнении артистов звучали песни на казахском языке. Ярмарка продолжилась и на следующий день, в воскресенье. Она, безусловно, внесла свой значимый вклад в укрепление братских уз между Казахстаном и Таджикистаном.

В завершение не могу не упомянуть о пресловутой «ложке дегтя», без которой, увы, не обошелся этот яркий праздник. Пришедшие на ярмарку жители столицы и их гости (конечно, речь идет не обо всех) оказались настолько «проникнуты» возможностью бесплатно угоститься выставленными фруктами, овощами, пловом, что дружной толпой ринулись к местам их раздачи... В этом броске как-то забылись элементарные этика и культура поведения. Возник­ла толчея, скученность, тут и там вспыхивала словесная перепалка…

Ближе к обеду упомянутый выше красивый фруктовый «ковер» оказался безжалостно растащен и растоптан... Ну вот, как говорится, дорвались до бесплатного! К слову, таджикские друзья, одетые в строгие костюмы, подчеркивающие значимость мероприятия для них и уважение к нашей стране, только смущенно разводили руками... Что тут сказать – жаль, что вышло так, а не иначе. Уже ничего не исправить, и остается только надеяться, что уроки из столь некрасивого поведения будут извлечены.