«Біз біргеміз!» – и в горе, и в радости

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Асель Муканова

Десять телеканалов впервые провели совместный общенациональный телемарафон ко Дню единства народа Казахстана

фото предоставлено пресс-службой АО «РТРК «Қазақстан»

Марафон в полной мере передал суть праздника – продемонстрировал единство народа Казахстана, которое помогает справиться с любой сложной ситуацией.

Этой весной страна переживала крупнейшие за последние 80 лет паводки. От стихийного бедствия пострадала половина регионов Казахстана. И чтобы предоставить казахстанцам оперативную и достоверную информацию, показать реальную ситуацию на местах, и был организован телемарафон.

Это была большая совместная работа 10 телекомпаний страны. В студию прямого эфира в течение пяти часов приходили авторитетные спикеры – первые руководители и специалисты, ответственные за ликвидацию последствий паводка. Также в эфире приняли участие депутаты Парламента, представители Ассамблеи народа Казахстана и волонтеры.

Как сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Чингиз Аринов, на день проведения телемарафона из паводковых зон эвакуированы 119 тыс. человек. Из них около 45 тыс. – дети. С начала ЧС в паводковых зонах были задействованы почти 5,5 тыс. бойцов, 230 единиц техники, 12 вертолетов, 5 боевых самолетов Вооруженных сил.

– Строительство жилья для граждан, у которых затоплены дома, начнется 1 июня и продлится до следующего отопительного сезона. Либо пострадавшим предложат готовые квартиры стоимостью в пределах 22 миллионов тенге, – проинформировал заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Канат Мынбаев.

Важную информацию озвучила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, поставив точку в вопросе, на котором любят спекулировать охотники за сенсациями.

– Наводнение кроме зданий смыло ямы, в которых были захоронены животные. Это угрожало распространением опасных инфекций. В связи с этим проводится работа в соответствии с постановлением главного санитарного врача, берутся пробы воды. На сегодняшний день продезинфицированы шесть тысяч объектов. По всему региону все еще идет дезинфекция. Масочный режим не вводится, – сообщила она.

На ликвидацию последствий паводка частными лицами, предпринимателями, крупным и средним бизнесом собрано порядка 200 млрд тенге. Эти средства пойдут на восстановление социальной структуры: строительство школ, детских садов, дорог.

Естественно, обсуждались и прогнозы по паводкам, вопросы профилактики, готовности специальных сооружений.

– Сейчас все водоемы в стране переполнены. В целом до 2030 года планируется строительство 20 объемных водохранилищ: четыре – в Актюбинской области, по три – в Туркестанской и Жамбылской, по два – в Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской и по одному – в областях Абай, Акмолинской, Алматинской и Кызылординской, – отметил первый заместитель министра водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз.

За каждой цифрой, за каждым спасенным человеком, каждой временной дамбой из мешков с песком стоят люди, которые работают день и ночь на месте стихийного бедствия. В эфире телемарафона журналисты рассказали о работе военных и полицейских, о добровольцах, о поддержке, которую казах­станцы оказывают друг другу в сложной ситуации.

Военный летчик Бибарыс Ибраев эвакуировал самолетами 280 человек. Спасатель из Актобе Саин Нуржанов вывез на лодке две сотни людей. Водители круглые сутки перевозили пострадавших от паводка жителей Петропавловска.
Военнослужащие спасли жителей Уральска, буквально запертых водой в дачных домиках. Таких историй очень много.

Активно работают волонтеры. Алишер Садык из клуба «Жүректен жүрекке» («От сердца к сердцу») рассказал, что они собрали свыше тысячи добровольцев. Представитель Общественного штаба Аскер Пириев сообщил, что во время паводка Ассамблея народа Казахстана организовала работу 12 тыс. волонтеров. В рамках акции «Жүректен жүрекке» оказана гуманитарная помощь на сумму 800 млн тенге.

В любой чрезвычайной ситуации важно вовремя и достоверно информировать население как пострадавших регионов, так и всей страны. Это была цель телемарафона «Біз біргеміз!».

Главным организатором выступила корпорация «Казахстан», к которой присоединились «Хабар», Jibek Joly, «Евразия», КТК, «31 канал», Atameken Business, Astana TV, «7 канал» и Almaty TV. В эфире приняли участие 21 телеведущий и 48 спикеров. Онлайн-трансляция шла на официальных сайтах телеканалов, в Facebook и YouTube, а также в telegram-канале марафона.

– В трудные времена всем нам приходится принимать сложные решения. В истории отечественного телевидения такой марафон по формату и масштабу проходит впервые. Частные и государственные телеканалы совместно организовали пятичасовой эфир. Здесь наряду со сплоченностью населения ярко проявилось единство казахстанских телекомпаний, – отметила председатель правления АО «РТРК «Казахстан» Ляззат Танысбай.

Как считает генеральный директор телеканала «КТК» Эльмира Джамилова, этот телемарафон еще раз продемонстрировал влия­тельную объединяющую силу медиаиндустрии.

– Творческая группа казахстанских телеканалов показала огромный потенциал телевидения как индустрии, объединяющей население в трудные моменты. Телемарафон позволил аудитории ощутить наше единство, – подчеркнула она.

Все казахстанцы внесли свой вклад в ликвидацию последствий паводка, и СМИ не остались в стороне, с удовлетворением отметил генеральный директор телеканала Almaty TV Тимур Базарбаев. Непрерывные прямые эфиры с начала чрезвычайной ситуации гармонично завершились масштабным телемарафоном.

#СМИ #телемарафон #День единства

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