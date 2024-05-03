Республиканская акция «Таза Қазақстан» идет в Костанайской области

Сегодня этнокультурные объединения вышли на очередной субботник. Место встречи – Аллея дружбы, которая была высажена в рамках празднования Дня единства еще в 2019 году на набережной по ул.Гашека.

Инициатива создания аллеи принадлежит корейской общине Костанайской области. Идею поддержали все этнокультурные центры и сегодня на набережной растут березы и ясени, высаженные руками представителей общин.

«Сегодня мы вышли на общереспубликанский субботник, ведь аллея находится под пристальным вниманием этнокультурных центров, - говорит председатель корейской общины Ульяна Ким. – У нас есть график полива, летом все деревья поливаются. Если какие-то саженцы погибли в зимний период, мы высаживаем новое дерево. Мы поддерживаем нашего президента в том, что благоустройство и озеленение нашей страны – дело огромной государственной важности».

К экологической акции присоединились и члены молодежного движения «Ассамблея жастары» Костанайской области. Ребята всегда с удовольствием поддерживают предложения главы государства, особенно в деле бережного отношения к природе.