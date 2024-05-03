Жизнь идет под рев моторов

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Флора Левина, Семей

Мотоциклетное братство – это сплоченная команда людей разных возрастов и профессий, влюбленных в скорость

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В областном центре действует мотоклуб Seven Ways Semey MCC, но попасть в него может не каждый. О принадлежности к мотосообществу любителей скоростной езды можно узнать по специальным нашивкам на их куртках или жилетках.

Мое знакомство с байкерами состоялось в период пандемии. Тогда вместе с клубом любителей внедорожников ребята организовали доставку продуктов и лекарств. А чуть позже я узнала о существовании мотоклуба и необычном увлечении его лидера. Так состоялось знакомство с Гариком Арлекином. В байкерском сообществе нет имен и фамилий, а есть прозвища или, как говорят, дорожное имя. Это давно сложившаяся традиция.

– Откуда такая традиция, сказать затрудняюсь, думаю, из детства. В детстве у многих было прозвище, а как известно, байкеры не стареют, в душе все те же дети. А вообще дорожное имя пришивается шевроном на жилет и говорит об индивидуальности его носителя. К примеру, Игорей много, а Арлекин один, – рассказывает байкер.

Любовь к мотоциклам у Арлекина с детства, причем передалась она ему от деда и отца. Уже в девять лет он накопил на свой первый мопед. Правда, неисправный, но скрупулезно изучая механизмы своего двухколесного друга, удалось поставить его на колеса. Покатавшись на нем всего два дня, обменял на другую модель – «Рига-4», тоже не на ходу. А грезил мальчишка о мотоцикле «Ява». Стоил он тогда 1 100 рублей. Сумма неподъемная, но Гарику Арлекину все-таки удалось накопить денег, и он приобрел мотоцикл «Ява-368». Затем был представитель японского мотопрома Suzuki, он тоже был неисправен. Бывший владелец после недолгой эксплуатации его сломал, и Гарик предложил ему обмен на «Яву». Suzuki он так и не отремонтировал. Но поглазеть на японский мотоцикл сбегались люди со всего Семипалатинска.

Постепенно детское увлечение стало для Гарика Арлекина делом всей жизни. Он занимается ремонтом мотоциклов и реставрацией ретромотоциклов. Результаты его работы уже оценили семейчане в День города. Тридцать сверкающих никелем старинных мотоциклов, большинство из которых на ходу, впечатлили горожан. Сейчас на реставрации у Гарика ИЖ-350 с коляской 1950 года выпуска и легендарный «Чезет 472.6».

Для настоящего байкера мотоцикл значит очень много.

– Во-первых, это твой верный друг, прям вот одушевленный, а во-вторых, байк – это продолжение тебя. Он подчеркивает твой индивидуальный стиль, придает тебе уверенности, облекает неким статусом в обществе. Ну и главное – именно байк позволяет стать членом мотоклуба, – рассказывает Гарик Арлекин.

Может, для кого-то это будет открытием, но семейские байкеры следят за порядком на дорогах. Ни один байкер, состоя­щий в мотоклубе, не допустит нарушения правил дорожного движения и не считает зазорным для себя перевести пожилого человека или маленького ребенка через дорогу. Сотрудничая с одной из авто­школ города, байкеры обу­чают азам мотоциклетного движения и повышают инст­рукторские навыки. В прошлом году состоялся первый выпуск желающих освоить езду на мотоцикле. Двое выпускников автошколы вступили в ряды мотоциклетного братства. Попасть в него не так уж и просто, даже с водительским удостоверением нужной категории. Если вы старше 16 лет и у вас есть мотоцикл с объемом двигателя 250 кубических сантиметров, нужно пройти две ступени: первая – support (кандидат в кандидаты) и вторая – prospect (кандидат в полноправное членство клуба).

Свои маршруты байкеры выбирают, как говорится, с умом. Не просто для того, чтобы погонять навстречу ветру. А к примеру, отремонтировать памятники героям Великой Отечественной войны. Помочь воспитанникам детских домов, и такие встречи уже стали традиционными, обыч­но они проходят в преддверии закрытия мотосезона. Ребятишки с удовольствием ждут интересных рассказов о байках и незабываемых моментов, когда на них можно прокатиться. Активно помогали семейские байкеры во время крупного лесного пожара в прошлом году. В минувшие выходные мотосообщество не осталось в стороне от акции «Таза Қазақстан», члены клуба приняли активное участие в озеленении родного города.

Мотосезон в наших климатических условиях очень короткий – начинается в середине апреля и заканчивается в октябре. За несколько месяцев успевают провести многое – от благотворительных мероприятий до исследования новых трасс и покорения горных перевалов. Сейчас семейские байкеры готовятся к проведению фестиваля «Мотополигон-2024».

– Фестиваль традиционный, первый прошел в 2011 году, а в последние пять лет мы его не проводили. Сначала помешала пандемия коронавируса, в прошлом году мы его отменили из-за крупных лесных пожаров. Наде­емся, в этом году проведем, – говорит Гарик Арлекин. – Но в этом году опять все непросто – дата проведения нашего фестиваля совпадает с общеказахстанским открытием мотосезона, а значит, к нам приедет мало гостей. Но все же мы решили не отменять фестиваль, сколько приедет гос­тей – мы всем им будем рады!

Увидев на улицах города мча­щие­ся мотоциклы, не спешите делать выводы о том, что на них катаются те, кому делать нечего. Для байкера мотоцикл – это не просто механическая конст­рукция, но и отражение мечты, амбиций и характера.

#Семей #выставка #мотоцикл #Seven Ways Semey MCC #ретро-мотоциклы #мотоклуб #байкеры

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