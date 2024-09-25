Юридические диалоги: «Правовой статус адвокатов в странах европейского союза»

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24 сентября 2024 года в г. Астана в Казахском агротехническом исследовательском университете имени С. Сейфуллина в рамках проекта «Юридические диалоги» состоялся вебинар на тему: «Правовой статус адвокатов в странах европейского союза»

Мероприятие было организовано Комиссией по правам человека при Президенте Республики Казахстан совместно с Казахским агротехническим исследовательским университетом имени С. Сейфуллина и Национальным волонтерским движением «Акселератор добра: Ізгілік елшісі».

Модератором вебинара выступил Председатель Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан Игорь Рогов.

Основным докладчиком вебинара был Руководитель отдела Управления программ сотрудничества Директората по правам человека Совета Европы Сергей Дикман, который рассказал о правовом статусе адвокатов в странах европейского союза.

В мероприятии также приняли участие Вице-министр юстиции Республики Казахстан Лаура Мерсалимова, Председатель Республиканской коллегии адвокатов Айдын Бикебаев, член Правления - Проректор по операционной деятельности Сапархан Омаров, Заместитель Председателя Комиссии по правам человека при Президенте РК, директор Института Сорбонна-Казахстан Айнур Сабитова, Секретарь Комиссии по правам человека при Президенте РК Алия Ехласова, а также на дистанционной связи Члены и Экспертный совет Комиссии по правам человека при Президенте РК, адвокаты, соответствующие сотрудники центрального Аппарата Министерства юстиции и территориальных подразделений, волонтеры «Акселератор добра: Ізгілік елшісі».

Данное мероприятие проводилось в преддверии заседания Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан, на котором планируется рассмотреть вопрос, в том числе о развитии института адвокатуры в Казахстане.

Вебинар вызвал большой профессиональный интерес у юристов-практиков, адвокатов, правоведов, представителей государственных органов и общественных организаций.

 

 

 

#Астана #юристы #вебинар

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